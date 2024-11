NOS | Jeroen van Eijndhoven Foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 11:49 Ministers: wees voorzichtig met certificaten in mbo zorg

Het kabinet roept een aantal mbo-instellingen in de zorg op terughoudend te zijn met het omzetten van 'ervaringscertificaten' in erkende diploma's. Volgens de ministers Bruins van Onderwijs en Agema van Volksgezondheid bestaat het risico dat mensen in de zorg zonder de juiste bevoegdheden aan het werk gaan. In een brief aan de Tweede Kamer noemen de twee dat onaanvaardbaar.

De voorgangers van de ministers wezen in juni ook al op fraude in de zorg met diploma's en fraudenetwerken. Bruins en Agema melden nu aan de Kamer op basis van informatie van het Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er meer bekend is over het misbruik van de certificaten.

EVC-certificaten

Met zogeheten Eerder Verworven Competentie-ervaringscertificaten kunnen mensen vrijstellingen krijgen voor (onderdelen van) een mbo-opleiding. Via dat systeem is te zien wat iemand heeft geleerd buiten het formele onderwijs om, bijvoorbeeld op de werkvloer of via vrijwilligerswerk.

Maar onder meer bij de opleidingen maatschappelijke zorg en gehandicaptenzorg wordt de manier om aan zo'n certificaat te komen misbruikt. "Daarbij is ook sprake van verwevenheid met criminaliteit", schrijven de bewindslieden.

Criminelen actief in de zorg

De precieze omvang van de fraude is nog onbekend, maar de zorgen van het OM en de Inspectie zijn groot. Tussen april en september zijn er ongeveer 10 bureaus bij gekomen die de certificaten verstrekken en het OM meldt dat bij één bureau vermoedelijk 800 tot 1200 valse certificaten zijn uitgegeven.

Volgens het OM is er een forse toename van het aantal mensen die zonder geldig diploma als zzp'er in de zorg werken. Gisteren kwam al naar buiten dat ook de politie waarschuwt voor criminelen die actief zijn in de zorg.