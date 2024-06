ANP

NOS Nieuws • vandaag, 11:02 Ministers: zorgwekkende fraude en criminaliteit bij zorgopleidingen

In de zorgsector wordt gefraudeerd met diploma's, zorgaanbieders incasseren geld met ongekwalificeerd personeel en er zijn serieuze fraudenetwerken ontstaan. Dat schrijven de demissionaire ministers Dijkgraaf (Onderwijs) en Helder (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. "De Inspecties zijn geschrokken van wat ze tegen zijn gekomen en wij delen die zorg", zeggen de ministers.

De Inspecties deden een versneld onderzoek naar misstanden bij opleidingen in de zorgsector nadat de ministers een brandbrief hadden gekregen over ongekwalificeerde zorgverleners die door malafide uitzendbureaus bij patiënten waren langsgestuurd.

Voor de korte termijn roepen de ministers zorgaanbieders op de diploma's van de zzp'ers of uitzendkrachten die zij inzetten te controleren in het diplomaregister van DUO. De opleidingen wordt gevraagd stages niet blind af te vinken en examens zorgvuldiger af te nemen. Ook komt er strenger toezicht op de leerbedrijven.

Verwevenheid met criminaliteit

De Inspecties gaan directer samenwerken met het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie. "Het beeld dat uit de verkenning is gekomen, is zorgelijk. De toenemende verwevenheid met criminaliteit maakt het nog zorgelijker. De bevoegdheden van toezichthouders zijn in die gevallen niet toereikend om dit aan te pakken. Dit vraagt om een bredere aanpak met het OM, politie en opsporingsdiensten."

Hierdoor moet ook duidelijker worden hoe groot het probleem is, want daar is nog geen goed beeld van, schrijven de ministers.