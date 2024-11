NOS

NOS Nieuws • vandaag, 10:33 Cosmeticabedrijf The Body Shop is failliet

Cosmeticawinkelketen The Body Shop is failliet. De winkels blijven voorlopig open. De komende tijd wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart, meldt het bedrijf. Er zijn nog 24 winkels open in Nederland.

De cosmeticaketen kampte zoals veel bedrijven met hoge kosten en had last van flinke concurrentie van winkels als Lush en Rituals. De webshop van het bedrijf werkt al maanden niet. Eerder stelde het bedrijf dat dit kwam door geplande updates.

Overname

Eerder dit jaar werd de Belgische tak van het bedrijf al failliet verklaard. The Body Shop in Nederland dacht toen nog dat er geen sprake zou zijn van een faillissement in Nederland.

Ook in het land van herkomst, het Verenigd Koninkrijk, vroeg de keten eerder dit jaar faillissement aan. Hier vond het bedrijf een nieuwe investeerder. De BBC meldde toen ook dat de Australische en Noord-Amerikaanse tak van het bedrijf overgenomen zullen worden.

De winkelketen werd in 1976 opgericht door Anita Roddick. Ze was een van de eersten die cosmeticaproducten verkochten die niet getest werden op dieren.

In 2006 werd het bedrijf verkocht aan cosmeticaketen L'Oreal voor 950 miljoen euro. Tien jaar later wilde het Franse concern graag van The Body Shop af vanwege toenemende concurrentie. In 2017 volgde een verkoop aan het Braziliaanse cosmeticabedrijf Natura.