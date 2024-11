Wekdienst 6/11: VS telt de stemmen • Feyenoord-Salzburg in Champions League

Goedemorgen! In de Verenigde Staten is men nog altijd druk bezig met het tellen van de stemmen na de verkiezingsdag van gisteren. En Feyenoord speelt vanavond in de Champions League tegen RB Salzburg.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

Zowel Trump als Harris heeft nog niet de vereiste 270 kiesmannen binnengehaald. Een van de zeven swing states, North Carolina, is toegewezen aan Trump. Ook in de andere swing states staat de Republikein er goed voor, maar de Democraten zien nog een kans op de overwinning. Gedurende de nacht zag The New York Times een steeds duidelijker pad naar de overwinning voor Trump. Rond 06.30 uur gaf de krant de Republikein 90 procent kans om te winnen.