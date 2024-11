Omroep Brabant Een van de vrouwenurinoirs die in Den Bosch te gebruiken zal zijn

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 17:36 Den Bosch test twee soorten urinoirs voor vrouwen tijdens aftrap carnaval

Het was een terugkerende klacht tijdens carnaval in Den Bosch: mannen kunnen even snel hun behoefte doen in een urinoir terwijl vrouwen lang in de rij moeten staan voor de wc. De gemeente test tijdens de opening van het carnavalsseizoen op 11 november daarom twee soorten vrouwenurinoirs in de stad, schrijft Omroep Brabant.

Tijdens de elfde van de elfde verandert de Brabantse hoofdstad in feeststad Oeteldonk en zijn er vanaf de vroege ochtend tienduizenden mensen in het centrum. Vorig jaar werden er meer dan 100.000 bezoekers geteld die dus ook allemaal hun behoefte moesten doen.

"Mannen hebben het in de ogen van vrouwen gemakkelijk", zegt Rick Lamers, verhuurder van de vrouwenurinoirs. "Zij kunnen snel naar een plaskruis en weer weg. Dat hebben vrouwen niet." Op initiatief van de gemeente komt daar nu verandering in. "Tijden veranderen", zegt Lamers. "Gendergelijkheid wordt steeds belangrijker."

Telefoon erbij

Bij het centraal station en in de binnenstad komen twee soorten vrouwenurinoirs te staan. Bij beide wc's moeten vrouwen gehurkt plassen. Volgens de verhuurder is de wachtrij daardoor zes keer korter dan bij normale wc's.

"Op een normaal toilet ga je als vrouw vaak op je gemak zitten en sommigen pakken zelfs hun telefoon erbij", aldus Lamers. "Maar omdat je het nu een soort van ongemakkelijk maakt, is dat niet mogelijk. Je blijft daar niet gesquat hangen."

De vrouwenurinoirs zijn gratis te gebruiken. Voor de gewone mobiele wc's moeten gebruikers per bezoekje betalen.

'Niemand doet dat'

De Lapee, een 3-persoons knalroze urinoir waar je hoofd bovenuit steekt, is een Deense uitvinding die in 2019 voor het eerst te vinden was op een festival en sindsdien ook op enkele evenementen in Nederland stond.

Dit soort wc's voor vrouwen is nog niet echt ingeburgerd in Nederland, zag Lamers. "Ik dacht eerst: niemand doet dat, want je zit daar gewoon open en bloot", zegt hij over de Lapee. Tijdens een evenement in Amsterdam zag hij echter dat de wc's gedurende de dag steeds vaker werden gebruikt.

"Hoe later het werd, hoe meer dronken mensen er rondliepen. Ik denk dat de gêne er dan wat meer vanaf is", zegt hij. "Op de elfde van de elfde zijn veel mensen om elf uur 's ochtends al in de olie. Dus ik denk dat er op zo'n dag best wel goed gebruik van wordt gemaakt."

Privéfoto via Omroep Brabant Bij de MadamePee is er iets meer privacy

Het alternatief in Den Bosch is de MadamePee, een mobiele wc-unit met een klapdeur die op slot kan, maar ook alleen gehurkt kan worden gebruikt. Lamers vermoedt dat meer vrouwen zullen kiezen voor deze optie met iets meer privacy.

Op 11 november wordt bijgehouden hoeveel mensen gebruikmaken van de twee soorten wc's. Het populairste vrouwenurinoir zal volgend jaar tijdens carnaval terugkeren naar Den Bosch, schrijft de omroep.