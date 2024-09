NOS Jeugdjournaal, archief

NOS Nieuws • vandaag, 12:27 Helft van de leerlingen poept niet of bijna nooit op school

De helft van de leerlingen op basis- en middelbare scholen gaat nooit of bijna nooit op school naar het toilet om te poepen. Ze vinden de toiletten vaak te vies of zijn bang dat andere kinderen hen kunnen horen of ruiken, blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting.

De Maag Lever Darm Stichting vroeg 1000 kinderen tussen de 8 en 16 jaar naar hun toiletgebruik op school. De meeste kinderen (91%) gaven aan wel naar de wc te gaan om te plassen, maar ruim 60 procent houdt hun behoefte weleens op als ze moeten poepen.

"De wc's hebben vaak van die klapdeurtjes waar je onderdoor kunt kijken en dat geeft geen privacy", zegt directeur Mariël Croon. Ook hebben kinderen last van het taboe rond poepen en schamen ze zich. "Een andere reden die genoemd wordt is dat er op wc's op school wordt gerookt of gevaped."

Buikklachten

Van de leerlingen die hun ontlasting ophouden krijgt 43 procent buikklachten. "Bij een deel is het zelfs zo ernstig dat ze daarvoor naar een dokter moeten. Daar zijn we wel van geschrokken", zegt Croon in het NOS Radio 1 Journaal.

Ik zit de hele dag met mijn neus in de stront omdat er zoveel kinderen zijn met obstipatie. Marc Benninga, arts in Emma Kinderziekenhuis

Kinderarts Marc Benninga van het Emma Kinderziekenhuis ziet regelmatig kinderen die klachten hebben omdat ze op school niet poepen. "Ze hebben een opgeblazen gevoel, buikpijn of gaan moeilijker naar het toilet omdat de ontlasting harder wordt." Ernstige verstopping kan daarnaast ook leiden tot incontinentie voor ontlasting.

Benninga schat dat tussen de 50.000 en 100.000 kinderen last hebben van verstopping. "Ik zit letterlijk de hele met mijn neus in de stront omdat er zoveel kinderen zijn met obstipatie", zegt de arts van het Kinderbuikcentrum. Dat een deel van die kinderen klachten heeft omdat ze op school niet naar de wc gaan, noemt Benninga "alarmerend".

Volwassenen

Of het probleem ook speelt onder volwassenen is niet bekend. "We hebben het onderzoek nu niet doorgetrokken naar werkenden, maar we weten dat het taboe rond poepen er altijd is", zegt Croon van de Maag Lever Darm Stichting. "Over het algemeen is er bij toiletten in bedrijven wel meer privacy en worden de wc's daar een aantal keer per dag schoongemaakt."

"Op scholen gaan tientallen tot honderden kinderen per dag naar zo'n wc. Het schoonmaken gebeurt meestal alleen 's avonds. Dat is volgens Croon veel te weinig. "En het feit dat kinderen een dokter moeten opzoeken omdat de wc's niet schoon genoeg zijn, is best ernstig."

De Maag Lever Darm Stichting roept schoolbesturen, gemeenten en het ministerie van Onderwijs op om te zorgen voor schone, veilige en besloten wc's. Benninga pleit ook voor maatregelen voor een "veilige poepomgeving", maar zegt dat kinderen zelf ook iets kunnen doen: "Ze moeten een beetje hygiënischer zijn. Als zij een puinhoop achterlaten op het toilet, dan kan je begrijpen dat de volgende er geen zin in heeft om in die stank of in die rommel zijn behoefte te gaan doen."