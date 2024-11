Maximale hypotheek stijgt volgend jaar door hogere lonen

De verwachte loonstijging is volgend jaar 4,3 procent. "Een huishouden dat nu een jaarinkomen heeft van € 70.000 kan in 2025 met de gemiddelde loonstijging ongeveer 7000 euro meer lenen", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Zonder loonstijging zou dit huishouden juist 6000 euro mínder kunnen lenen."

Bekijk hier hoeveel meer of minder je kan lenen volgend jaar, op basis van je inkomen en wel of geen loonstijging:

Wat je maximale hypotheek is staat niet vast bij een bepaald inkomen. Want dat is ook nog afhankelijke van hoe hoog de hypotheekrente is en die rente verandert continu. Hoe hoger de rente is, hoe hoger je maandlasten zijn en dus hoe lager je maximale hypotheek is.