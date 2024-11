AFP Het Netflix-kantoor in Amsterdam

vandaag, 12:03 Inval bij Amsterdams Netflix-kantoor in onderzoek naar belastingfraude

Het Europese hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam is doorzocht in een onderzoek naar belastingfraude. Dat bevestigt een woordvoerder van het Functioneel Parket aan de NOS.

Ook een kantoor in Frankrijk wordt doorzocht, meldt persbureau Reuters. Het onderzoek wordt geleid door Franse onderzoekers en loopt al sinds november 2022. De Franse en Nederlandse autoriteiten zouden al maanden samenwerken voor dit onderzoek.

Het Functioneel Parket heeft dat onderzoek bij het Europese hoofdkantoor uitgevoerd op verzoek van de Franse autoriteiten. Meer informatie over waar het onderzoek om draait, kan het parket niet vrijgeven.

De woordvoerder van Netflix heeft nog geen reactie gegeven aan de NOS.

Eerder heeft Netflix al geschikt in een zaak met het Italiaanse Openbaar Ministerie. In dat belastingonderzoek betaalde Netflix 55,8 miljoen euro aan het OM.

Nauwelijks winstbelasting in Frankrijk

Uit het laatste jaarverslag van het dochterbedrijf van Netflix in Frankrijk blijkt dat Nederland een draaischijf is voor Frans abonnementsgeld. Het Franse dochterbedrijf kreeg in 2023 1,4 miljard euro binnen. Maar daar blijft bijna niets van over.

Het bedrijf betaalt namelijk stevige sommen aan de Nederlandse tak van Netflix. Daarmee heeft het een zogeheten distributieovereenkomst. Vorig jaar schoof Netflix zo 1,2 miljard euro van Frankrijk naar een bv in Amsterdam.

Ondanks de miljardenomzet is de winst van Netflix in Frankrijk daardoor laag. De belastingdienst in Parijs kreeg in 2023 een bescheiden bedrag van 8,2 miljoen euro binnen aan winstbelasting. Als er niets naar Nederland was gegaan had dat ruim 370 miljoen euro meer kunnen zijn.

Of deze belastingconstructie ook de reden is dat de Franse autoriteiten het op het streamingsbedrijf hebben voorzien is onduidelijk.