ANP Het Amsterdamse hoofdkantoor van Netflix

NOS Nieuws • vandaag, 21:47 Nederlandse bv Netflix ontving vorig jaar 15,8 miljard euro aan abonnementsgeld Gidi Pols redacteur Economie Gidi Pols redacteur Economie

De streamingopbrengsten van Netflix in Nederland blijven hoog. Ongeveer de helft van alle abonnementsinkomsten ter wereld loopt via Nederland, blijkt uit het laatste jaarverslag van het Nederlandse Netflix International Holdings bv.

Netflix gebruikt de Nederlandse tak van het bedrijf als verzamelpunt van abonnementsgeld. Iedere kijker buiten de Verenigde Staten betaalt voor toegang tot de series en films op het platform aan Nederland.

In 2023 leverde dat een omzet op van zo'n 15,76 miljard euro. Daarmee zijn de inkomsten iets gedaald ten opzichte van een jaar eerder, maar nog altijd flink hoger dan de jaren daarvoor.

Streaminginkomsten van de Nederlandse Netflix bv Jaar inkomsten (in miljarden euro's) 2023 15,8 2022 16 2021 12,8 2020 12,5 2019 9,5

De streamingmiljarden blijven niet in Nederland. Bijna 14 miljard euro sluist de Nederlandse bv door naar Netflix-bedrijven in het buitenland. Als gevolg hiervan is de winst - en zijn dus ook de belastinginkomsten - in Nederland relatief laag. De Nederlandse tak draagt 336 miljoen euro aan belasting af.

Naar welk landen die 14 miljard precies gingen, staat niet in het jaarverslag. Het is dan ook niet duidelijk hoeveel belasting het bedrijf in het buitenland betaalt. Uit het jaarverslag wordt wel duidelijk dat sommige buitenlandse belastingdiensten argwanend naar de Nederlandse route kijken. De bv meldt dat er in verschillende landen onderzoeken lopen naar de belastingafdrachten van de Nederlandse tak.

Bovendien is de Nederlandse tak al enkele jaren verwikkeld in een rechtszaak met de belastingautoriteiten van Zuid-Korea.

Wereldwijde minimumbelasting

Wereldwijd lukt het de streaminggigant aardig om de belastingrekening laag te houden. In het jaarverslag van het Amerikaanse moederbedrijf staat dat Netflix over de totale winsten van het bedrijf slechts 13 procent belasting betaalde in 2023.

Dat percentage ligt onder het tarief van 15 procent dat Nederland als wereldwijd minimum invoerde dit jaar. Toch is het niet de verwachting dat Nederland op korte termijn zal gaan bijheffen. Voor Amerikaanse bedrijven geldt namelijk nog een uitzondering tot 2026.