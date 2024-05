NOS

NOS Nieuws • vandaag, 19:41 • Aangepast vandaag, 21:44 Netflix kondigt prijsverhoging aan, streamingdiensten vechten om klanten en producties

Streamingdienst Netflix heeft een prijsverhoging aangekondigd. In het helpcenter van de dienst is te lezen dat de prijs van een basis-abonnement met een euro wordt verhoogd naar 8,99 per maand. Een standaardabonnement gaat van 11,99 naar 13,99, een premiumabonnement wordt drie euro per maand duurder en komt dan op 18,99 per maand uit.

Netflix zegt veel te investeren in nieuwe inhoud en producties en vraagt de abonnees nu om daaraan bij te dragen. De klanten van de streamingdienst worden binnenkort over de prijsverhoging geïnformeerd. De laatste prijsverhoging dateert uit 2021.

"Toen streamingdiensten net op de markt kwamen, wilden ze zo snel mogelijk zo veel mogelijk klanten winnen", zegt Jan-Piet Nelissen, mediadeskundige en partner van adviesbureau Deloitte. "Daarom boden ze in het begin goedkope abonnementen aan, met als doel om als ze voldoende klanten hadden binnengehaald de prijzen, en hun winstgevendheid, te verhogen."

Niet alle streamingdiensten zullen het gaan redden. Jan-Piet Nelissen, mediadeskundige Deloitte

Inmiddels zijn er steeds meer streamingdiensten bijgekomen en is de groei afgevlakt. "Niet alle streamingdiensten zullen het gaan redden. Daarom moeten ze of hun prijzen verhogen, of gaan samenwerken met een andere partij. Dat zie je op dit moment op de streamingmarkt gebeuren."

Zo heeft ook streamingdienst HBO een prijsverhoging aangekondigd die in juni ingaat en zijn Disney+ en Amazon Prime vorig jaar ook weer een paar euro per abonnementsvorm omhoog gegaan. De abonnementsprijs van Apple TV+ is sinds 2019 verdubbeld. Van 4,99 per maand is de streamingdienst via 6,99 in november vorig jaar 9,99 per maand geworden.

Viaplay is onlangs een samenwerking begonnen met het televisiekanaal SBS9, waar het een deel van de Formule1-wedstrijden gratis gaat uitzenden. HBO gaat binnenkort samen met Discovery+ op in HBO Max.

Staking in Hollywood

Nelissen ziet ook dat er de laatste tijd nieuwe abonnementsvormen bijkomen waarmee consumenten de alsmaar verder oplopende kosten kunnen drukken. Zo biedt Sky Showtime sinds vorige maand een goedkoper abonnement met advertenties aan en ook Viaplay wil zo'n abonnement op de markt brengen. "Dat is ook gunstig voor de aanbieder, want zo worden ze én door de consument én door de adverteerder betaald."

Een deel van de prijsstijgingen van streamingabonnementen wordt veroorzaakt door stijgende productiekosten, zegt Nelissen. "Zo heeft de staking van acteurs in Hollywood ertoe geleid dat ze meer betaald krijgen voor hun werk en daarmee wordt een serie of film ook duurder om te maken."

"Ook is er een concurrentiestrijd bezig tussen het alsmaar toenemende aantal streamingdiensten om de beste producties binnen te halen bij productiebedrijven. Die spinnen daar garen bij en hebben hun prijzen vanwege de grote vraag de afgelopen jaren flink kunnen verhogen."

Videoland

In Nederland is Netflix nog altijd de grootste aanbieder van streamingdiensten. Maar ook de Nederlandse aanbieder Videoland doet het heel erg goed, en dat is volgens Nelissen bijzonder. "Er zijn maar weinig landen waar een nationale partij zo succesvol is."