Fysiotherapeuten pleiten voor minimumtarief om 'leegloop' tegen te gaan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet minimumtarieven in de markt gaan instellen voor fysiotherapeuten, vindt het Koninklijk Nederlands Gezelschap voor Fysiotherapie (KNGF). De branchevereniging voor fysiotherapeuten stuurde gisteren een brief met deze oproep aan de NZa, meldt het Financieele Dagblad.

Als er geen minimumtarief komt zijn er steeds meer fysiotherapeuten die de beroepsgroep verlaten en patiënten die hier de dupe van zijn, stelt het KNGF. "Als we niet ingrijpen, zijn we binnen vijf jaar een derde van alle fysiotherapeuten in Nederland kwijt", zegt voorzitter Lodi Hennink.