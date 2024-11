ANP Sytze van der Zee in 2019

NOS Nieuws • vandaag, 10:58 Oud-Paroolhoofdredacteur Sytze van der Zee (85) overleden

Voormalig hoofdredacteur van Het Parool, Sytze van der Zee (85), is vanochtend overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan persbureau ANP. Van der Zee had uitgezaaide longkanker. Hij stond van 1988 tot 1996 aan het hoofd van de Amsterdamse krant.

Daarnaast schreef hij veel over de Tweede Wereldoorlog, zoals het in 1967 verschenen 25.000 landverraders: de SS in Nederland, Nederland in de SS over de vele Nederlanders die tijdens de oorlog aan Duitse kant meevochten.

Loopbaan

Van der Zee groeide op in een NSB-gezin in Hilversum. Tijdens zijn journalistieke loopbaan was hij correspondent in Bonn, Brussel en Washington. In 1986 begon hij als adjunct-hoofdredacteur bij Elseviers Magazine om twee jaar later als hoofdredacteur aan de slag te gaan bij de voormalige verzetskrant Het Parool.

Een jaar na zijn vertrek verscheen Potgieterlaan 7 over zijn jeugd in een NSB-gezin. Zijn vader werd na de oorlog geïnterneerd en de rest van het gezin verviel tot armoede, werd vernederd of genegeerd.

In 1998 verscheen De overkant. Mijn jaren bij Het Parool (1998) over zijn strijd tegen de bezuinigingen bij de krant. Ook daarna bleef hij productief.

Soldaat van Oranje

In 2015 haalde hij het nieuws met Harer Majesteits loyaalste onderdaan waarin hij schreef dat 'Soldaat van Oranje' Erik Hazelhoff Roelfzema na de oorlog betrokken is geweest bij de voorbereiding van een staatsgreep tegen het toenmalige kabinet-Beel. Onderdeel van dat plan zou zijn geweest dat de toenmalige PvdA-voorzitter Koos Vorrink zou worden geliquideerd. De coup ging uiteindelijk niet door, aldus Van der Zee, omdat het plan uitlekte.

Van der Zees Anatomie van een seriemoordenaar - het beest van Harkstede (2006) vormde de basis voor de in 2019 op Videoland verschenen tv-serie Het beest van Harkstede.