Reuters Salwa Abdallah vertelde haar verhaal tegen persbureau Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 21:21 Slachtoffers vertellen over gruwelijke aanvallen door milities in Sudan

Uit Sudan komen steeds meer getuigenissen over de aanvallen door milities in de oostelijke deelstaat Gezira. Persbureau Reuters sprak met dertien slachtoffers, onder wie een vrouw die net was bevallen.

Salwa Abdallah was nog herstellende van een keizersnede en zorgde voor haar baby van een maand toen soldaten van de Rapid Support Forces (RSF), een groep voortgekomen uit Arabische milities, haar huis binnenvielen. Ze beschuldigden haar ervan dat ze loyaal was aan het regeringsleger, waarmee de RSF al anderhalf jaar in oorlog is.

"Jij doodt ons, dus vandaag doden we jou en verkrachten we je dochters, zeiden ze", vertelde ze aan het persbureau vanuit New Halfa. In die plaats was ze neergestreken met haar moeder en kinderen, na dagen op de vlucht te zijn geweest.

Volgens Abdallah joegen de militieleden haar en andere dorpelingen met zwepen het dorp uit. Ook werd er op hen geschoten door mannen op motoren.

Hashim Bashir, wiens been al voor de oorlog was geamputeerd, verklaarde tegen Reuters dat RSF-strijders hem uit zijn huis in al-Nayb gooiden. "Ze zijn extreem wreed. Als je de geweerschoten overleeft, slaan ze in op je hoofd. Als je dat overleeft, slaan ze je met een zweep."

Een nicht van Bashir vertelde dat ze zich onder een bed had verstopt. "Maar ze vonden me, sloegen me en rukten de oorbellen van mijn oren."

Machtsstrijd De oorlog in Sudan brak in april vorig jaar uit, vier jaar na de val van de autocratische leider Omar al-Bashir. Hij werd ten val gebracht door het reguliere leger, gesteund door de paramilitaire groep RSF. Even deelden ze de macht in een regering die ze samen met burgers vormden, maar in 2021 pleegde het leger samen met de RSF een staatsgreep. Daarna brak een conflict uit over de verdeling van de macht tussen de leider van de RSF en de leider van het reguliere leger. De machtsstrijd leidde in april 2023 tot gevechten in Khartoem, die zich daarna tot grote delen van het land uitbreidden.

De RSF veroverde vorig jaar december Gezira. Sindsdien vinden er massaal plunderingen plaats. Onlangs verslechterde de situatie nadat een RSF-leider was overgelopen naar het regeringsleger. De militie, die vooral bestaat uit Arabisch-sprekende strijders, voerde afgelopen weken een reeks aan vergeldingsaanvallen uit. Daarbij zijn honderden mensen gedood. Alleen al in het dorp al-Sireha werden op 25 oktober volgens een lokale mensrechtenorganisatie 124 mensen vermoord.

Ook is vastgesteld dat militieleden zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachtingen. Een meisje van 11 bezweek volgens de VN aan verwondingen die ze opliep door het seksuele geweld.

De RSF ontkent en zegt dat de aanvallen in Gezira gericht zijn tegen gewapende burgermilities.

Afrika-correspondent Elles van Gelder: "Er zijn al veel burgers slachtoffer geworden van deze gruwelijke oorlog. Niemand weet hoeveel, omdat het land deels ontoegankelijk is voor journalisten en onderzoekers van mensenrechtenschendingen. Het gaat om burgers die gedood zijn in het kruisvuur, door onder meer bombardementen van het regeringsleger, maar ook om kinderen die omkomen van de honger en burgers die vermoord worden door de milities van de RSF. In de regio-Darfur, in het westen van het land, hebben we al sinds het begin van deze oorlog grootschalig etnisch geweld gezien van de RSF-milities, die van Arabische afkomst zijn, gericht tegen Sudanezen van Afrikaanse afkomst. En nu zien we dus ook massamoorden en verkrachtingen in de provincie Gezira. De RSF lijkt erop uit te zijn om daar burgers te verdrijven. Veel mensen zijn anderhalf jaar geleden juist vanuit hoofdstad Khartoem naar Gezira gevlucht. Gezira is belangrijk voor het land omdat het ook een belangrijk landbouwgebied is. Door de oorlog hebben zo'n 25 miljoen Sudanezen niet genoeg te eten. Het geweld escaleert en de humanitaire crisis ook."

Volgens de Verenigde Naties zijn in Gezira zo'n 135.000 Sudanezen op de vlucht geslagen. Ze gaan vooral naar het oosten en noorden. Door de oorlog in Sudan zijn bij elkaar zo'n 11 miljoen mensen ontheemd. In het land heerst grootschalige honger en er is een uitbraak van cholera en dengue. Zowel de RSF als het regeringsleger maakt zich volgens de VN schuldig aan oorlogsmisdaden. Mensenrechtenorganisaties hebben de RSF ook beschuldigd van etnische zuivering.

Onlangs waarschuwde de Canadees Roméo Dallaire, ten tijde van de Rwandese genocide commandant van de VN-missie daar, dat Sudan op weg is een tweede Rwanda te worden. Daar werden in 1994 in drie maanden tijd zo'n 800.000 mensen gedood, vooral Tutsi's en gematigde Hutu's.

5:07 De genegeerde oorlog die Sudan compleet verwoest