ANP Niet de vrouw uit het artikel, foto ter illustratie

NOS Nieuws • gisteren, 20:19 Verpleeghuis laat vrouw met dementie versterven, ondanks twijfels over doodswens

In een verpleeghuis in Sittard is vorig jaar een 86-jarige vrouw met dementie gestorven nadat ze tien dagen geen eten of drinken had gehad, hoewel er twijfel was of ze dat wel wilde.

Het gebeurde in het verpleeghuis van Stichting Zuyderland en Zorg. De instelling meldde de gebeurtenis zelf bij de inspectie.

Bewust stoppen met eten en drinken (versterving) kan een keuze zijn om de dood te versnellen.

Wilsbekwaam?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt dat er niet genoeg is gedaan om te zorgen dat de vrouw zelf, zonder invloed van anderen, kon beslissen of zij nog wilde eten of drinken.

Ook zou er niet voldoende gedaan zijn om vast te stellen of de dementerende vrouw nog in staat was om er zelf een beslissing over te nemen. De vrouw zou wisselend hebben gesproken over haar doodswens.

Veel overleg, weinig duidelijk

In het verpleeghuis was er wel veel overleg over de zorgverlening, maar toch was er onderling veel onduidelijk. "De betrokken zorgverleners hebben hun gewetensbezwaren wel geuit, maar hier is onvoldoende mee gedaan. Er waren over en weer veel aannames die niet zijn getoetst", staat in het rapport.

De inspectie concludeert dat het verpleeghuis zich niet heeft gehouden aan de wettelijke eisen "die zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de zorgverlening uitgaat van de wensen van de cliënt."

Het verpleeghuis zegt de zaak enorm te betreuren en heeft inmiddels maatregelen genomen. Het verpleeghuis is bezig met nieuw beleid en ontwikkelt hulpmiddelen voor omgang met families in complexe situaties. De inspectie legt daarom geen maatregelen op.