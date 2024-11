ANP

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 17:43 Plan voor treinloze maanden in Zeeland gaat door, ondanks felle kritiek

Het plan om vanwege een test van een nieuw beveiligingssysteem vier maanden geen treinen tussen Vlissingen en Goes te laten rijden gaat door. Dat zei staatssecretaris Jansen van Openbaar Vervoer vandaag in Zeeland. Verslaggevers van Omroep Zeeland waren erbij.

Door de proef komt het treinverkeer in 2028 of 2029 maandenlang stil te liggen. Op het plan is veel kritiek van onder meer de onderwijssector, de Zeeuwse politiek en ondernemers.

'Mijn besluit staat vast'

De staatssecretaris sprak vandaag in Zeeland met tegenstanders. Hij stelde begrip te hebben voor de weerstand, maar te moeten kijken "naar het grotere geheel". Volgens Jansen is het goed dat het systeem getest wordt en is Zeeland de meest geschikte locatie.

Er is ook overwogen om de proef uit te voeren op de Hanzelijn, het spoor tussen Lelystad en Zwolle, maar volgens Jansen zou de impact daar veel groter zijn. Het systeem is eerder ook in Friesland getest.

De staatssecretaris begrijpt het als Zeeuwen het gevoel krijgen dat Den Haag weinig rekening met hen houdt. "Ik kom uit Flevoland, waar de overheid ook dingen heeft gedaan die slecht zijn ontvangen daar. Aan de andere kant kijk ik naar wat goed is voor Nederland, en dat is een tweede baanvak voor de proef."

Het systeem Het gaat om een test met het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Door het systeem moeten treinen in de toekomst sneller en veiliger rijden. Om het systeem te kunnen testen is er een stuk spoor nodig waarop reguliere treinen dan niet kunnen rijden.

De overheid heeft eerder een miljoenenpakket aan compensatiemaatregelen toegezegd aan Zeeland, met onder meer vervangend vervoer en "deugdelijke reisinformatie". Ook komt er parallel aan het spoor een buslijn voor scholieren en zijn er afspraken gemaakt over investeringen in de toekomst op het spoor.

Nederlandssprekende chauffeurs

De Zeeuwse politiek wil graag extra voorwaarden tijdens de proefperiode, zoals een kortere proef en Nederlandssprekende buschauffeurs op het vervangende vervoer. Maar daar wil de staatssecretaris geen toezegging voor doen. Hij wijst erop dat de Friezen geen enkele compensatie hebben gehad bij de proef in hun provincie.

De provinciale fracties van BBB, VVD, CDA, SGP, D66, FVD, JA21, SP en CU gaan in de komende Statenvergadering een motie indienen om duidelijk te maken dat ze Zeeland geen geschikte locatie vinden voor de proef. Ook is een petitie begonnen om de proef te voorkomen.