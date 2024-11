Interim-manager Wurth moet rust terugbrengen bij judobond na mislukte Spelen

De 57-jarige oud-judoka volgt directeur Gijs Ronnes op, die begin oktober moest vertrekken als gevolg van de mislukte Olympische Spelen in Parijs. Nederland veroverde voor het eerst sinds 1984 geen enkele olympische judomedaille.

De judobond heeft bewust gekozen voor een interim-aanstelling, vertelt Rob Geleijnse, algemeen directeur bij de judobond in een persbericht. Zo kan er "zorgvuldig" worden gezocht naar een nieuwe directeur topsport.

"Op dit moment hebben wij behoefte aan een persoon die de rust kan terugbrengen en de basis opnieuw kan neerzetten", zegt Geleijnse. "Wij geloven dat Anthonie hier de juiste persoon voor is."

Wurth was zelf ook actief op de Spelen. In 1992 eindigde hij als negende in zijn gewichtsklasse. Een jaar eerder kroonde hij zich tot Europees kampioen.