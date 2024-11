ANP Leerlingen met hun mobiele telefoon

NOS Nieuws • vandaag, 15:40 School Zeist zet cijfers even niet in volg-app: 'Kind regie geven'

De meeste ouders van nu konden op school nog onvoldoendes halen of een keer spijbelen zonder dat ze dat thuis direct te weten kwamen. Met apps als Magister hebben veel leerlingen van vandaag die 'luxe' niet meer; ouders zijn overal direct van op de hoogte. Een middelbare school in Zeist trapt nu op de rem, bevreesd dat dit permanente meekijken bij leerlingen leidt tot stress en ongezonde prestatiedruk.

Het Jordan Montessori Lyceum in Zeist is een van de vele scholen die apps als Magister gebruiken. Daarmee is, zoals de app belooft: "de laatste informatie van school beschikbaar voor leerlingen én ouders. Altijd en overal. Op elke device." Het Jordan neemt geen afscheid van Magister, maar de komende twee maanden kunnen ouders, als experiment, geen cijfers meer inzien.

Hoofd- en buikpijn

Initiatiefnemer is Stijn Uittenbogaard, docent economie en bedrijfseconomie op het Jordan. Hij deed onderzoek naar prestatiedruk bij leerlingen; een vragenlijst die hij verspreidde onder 500 leerlingen deed bij hem alarmbellen afgaan. Daaruit kwam volgens hem naar voren dat leerlingen van wie de ouders kunnen meekijken in Magister veel meer druk ervaren van hun ouders.

"Hoe meer prestatiedruk ze ervaren, hoe slechter hun mentale welzijn: meer eenzaamheid, hoofd- en buikpijn, moeilijker in slaap komen", somt Uittenbogaard de nadelen op in het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen. "Ik heb verhalen gehoord van ouders die hun kind een appje sturen met 'hé, ik zie dat dit cijfer online staat'. Dat kan leiden tot stress, prestatiedruk. Je kunt het niet meer verzwijgen of een eigen moment kiezen om het te vertellen."

Vertrouwensband

Belangenvereniging Ouders en Onderwijs is benieuwd naar de uitkomsten van het experiment op de school in Zeist. Ook veel ouders worstelen met deze apps. "We horen vaker dat ze het best ingewikkeld vinden dat ze die cijfers al zien voordat hun kind thuis is, of tegelijk met hun kind", zegt Lobke Vlaming. "Ze hebben eigenlijk liever dat hun kind zo'n resultaat met hen deelt, of dat de school contact opneemt als er iets is om je zorgen over te maken."

Vlaming benadrukt dat ouders ook een vertrouwensband met hun kinderen willen hebben. "Dat betekent dat hun kinderen zelf dingen kunnen delen, op het moment dat ze dat willen. Of misschien een keer niet delen als ze dat handig vinden."

De belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen ziet de prestatiedruk steeds meer toenemen. "Het gebeurt bijvoorbeeld ook dat leraren in de vakantie 's avonds laat nog cijfers in het systeem zetten. Kinderen zien dat dan op dat moment, het gaat rond in de groepsapp en er ontstaan hele discussies over wie welk cijfer heeft. Dat verhoogt de prestatiedruk natuurlijk."

Vlaming vindt het dan ook goed dat het gebruik van de volg-apps ter discussie wordt gesteld. "Het is goed als kinderen meer de regie krijgen."

Stapje terug

Uittenbogaard van het Jordan is het daarmee eens. "We leven in een maatschappij waarin iedereen steeds meer inzicht wil hebben in álles. Ouders die hun kinderen volgen als ze naar huis gaan, hoe ze fietsen. Daar kunnen we wel een stapje in terug doen."

Tegelijkertijd ziet hij ook de voordelen van Magister. Bijvoorbeeld dat de app leidt tot minder administratieve rompslomp doordat je je kind in de app ziek kunt melden. "Maar het meekijken met je kind mag wel een stuk minder."