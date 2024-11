EPA Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers na de vulkaanuitbarsting

NOS Nieuws • vandaag, 13:56 Zeker tien doden bij vulkaanuitbarsting Indonesië

Bij een vulkaanuitbarsting gisteren op het Indonesische eiland Flores zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. De ruim 1700 meter hoge vulkaan Lewotobi Laki-Laki spuwde rook en as twee kilometer hoog de lucht in. Mensen in de buurt zijn geëvacueerd en een vliegveld is gesloten.

"Na de uitbarsting viel de stroom uit en begon het te regenen en te onweren. Bewoners raakten in paniek", zegt een woordvoerder van de overheidsinstantie die vulkaanuitbarstingen registreert. Huizen vlak bij de vulkaan zijn door de kokende lava in brand gevlogen. Wegen en gebouwen zijn bedekt met een dikke laag as en daken zijn ingestort.

Een van de getroffen gebouwen is een klooster. "De nonnen renden in paniek naar buiten onder een regen van vulkanisch as", zegt de toezichthouder van het klooster. Zeker één non is omgekomen.

Het is de tweede vulkaanuitbarsting in twee weken tijd in Indonesië. Eind vorige maand barstte de vulkaan Marapi uit. Deze bijna 2900 meter hoge vulkaan op West-Sumatra is een van de actiefste vulkanen op Indonesië. Bij die uitbarsting zouden geen slachtoffers zijn gevallen.