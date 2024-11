NPO 3FM/Sander Karsen 3FM dj's Wijnand Speelman, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen

NOS Nieuws • vandaag, 11:58 3FM-dj's Wijnand, Sophie en Barend gaan opnieuw het Glazen Huis in

Dit jaar gaan 3FM-dj's Wijnand Speelman, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen het Glazen Huis in tijdens Serious Request. Het is voor het eerst dat dezelfde dj's twee opeenvolgende jaren het huis ingaan. Dat staat dit jaar op het Rodetorenplein in Zwolle.

De dj's worden er van 18 t/m 24 december opgesloten. Tot en met kerstavond eten ze niet, ze krijgen wel sapjes met groente en fruit. Ook leveren ze hun telefoon in.

Tijdens de actieweek in december maken de dj's 24 uur per dag live radio. Luisteraars kunnen in ruil voor een donatie muziek aanvragen. Elke editie wordt er geld opgehaald voor een ander doel. Dit jaar staat de week in het teken van Metakids. Dat is een organisatie die zich inzet tegen metabole ziekten. Dat zijn stofwisselingsziekten die ertoe leiden dat de energiehuishouding van het lichaam niet goed werkt.

Er zijn meer dan 1900 metabole ziekten. Een op de vier kinderen die geboren wordt met zo'n ziekte, wordt niet ouder dan 18 jaar schrijft Metakids.

'Meest dodelijke ziekten onder kinderen'

"Op dit moment zijn metabole ziekten de meest dodelijke ziekten onder kinderen", zegt Sophie Hijlkema. "Voor de 10.000 gezinnen die ermee te maken hebben, is het cruciaal dat hun stem gehoord wordt en dat er een hoopvolle toekomst is waarin deze ziekten behandelbaar zijn."

Wijnand Speelman heeft zelf twee dochters en sprak de afgelopen tijd veel ouders en kinderen die met een metabole ziekte te maken hebben. "Dit doel raakt mij enorm. Deze verhalen raken ongetwijfeld ook anderen en ik hoop dat zoveel mogelijk mensen in actie komen of doneren."

Barend van Deelen kijkt uit naar de week, waarin ook veel artiesten komen optreden. "Het voelt voor mij als vader heel oneerlijk dat kinderen met een metabole ziekte zo weinig kansen hebben. Daar moeten we verandering in brengen. Daarom wil ik met heel Nederland een onvergetelijke actieweek neerzetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor Metakids."

Serious Request vorig jaar succesvoller dan voorheen

Het Glazen Huis bestaat sinds 2004. In 2018 ging de actieweek verder onder de nieuwe opzet 'The Lifeline', een wandeltocht door het land waarbij geld werd ingezameld voor een goed doel. Tijdens die edities werd er minder geld ingezameld dan in de tijd van het Glazen Huis.

Na vier jaar keerde het Glazen Huis in 2021 weer terug. Vorig jaar, tijdens de editie in Nijmegen, werd al vroeg in de week meer geld opgehaald dan de jaren daarvoor. De totale opbrengst in 2023 was 7.502.981 euro, bestemd voor Stichting ALS. Het jaar daarvoor was de opbrengst 2,3 miljoen euro.