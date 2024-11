Zware regenval in Spanje houdt aan, nu ook in Catalonië

Na de catastrofale regenbuien en overstromingen in Spanje vorige week, wordt vandaag opnieuw veel regen verwacht. Nu gaat het vooral om Catalonië, waar het Spaanse weerinstituut code oranje heeft afgegeven vanwege zware regen- en hagelbuien. Vorige week waren er hevige buien in de regio Valencia.

De waarschuwing geldt met name voor de kustgebieden van Catalonië. Aan de kust bij de stad Tarragona wordt bijvoorbeeld zo'n 150 millimeter regen verwacht in twaalf uur tijd.

Op beelden die online zijn gepubliceerd is te zien dat de snelweg ten zuiden van Barcelona, vlak bij de luchthaven, onder water staat. Daar trok vanochtend opnieuw een grote bui over. Zeker vijftien vluchten die zouden landen op de luchthaven van Barcelona, zijn volgens de minister van Transport ook omgeleid naar een andere luchthaven vanwege het noodweer.

Parkeergarage

Reddingswerkers proberen al dagen om een grote parkeergarage van een winkelcentrum ten westen van de stad Valencia te doorzoeken. Door de overstromingen liep die ondergrondse garage helemaal onder. Het is de grootste parkeergarage van Valencia. In het ondergrondse gedeelte is plek voor 1700 auto's.

Bezoek koning en koningin

Gisteren bezocht de Spaanse koning Felipe het overstromingsgebied bij Valencia en werd hij bekogeld met modder, flessen en stokken. De Spaanse krant El País schrijft dat de koning wist dat zijn bezoek tot onrust kon leiden. Medewerkers van het Spaanse koningshuis waren in de dagen daarvoor naar het rampgebied gegaan om het bezoek te organiseren en veiligheidsrisico's in kaart te brengen.

"We accepteren niet dat radicale groeperingen misbruik maken van de pijn van mensen en ons afleiden van wat echt belangrijk is", schrijft minister van Financiën Cuadrado. "De regering focust zich op wat belangrijk is en dat is het begeleiden van de families van de slachtoffers en het werken aan de wederopbouw."