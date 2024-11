Pesticiden gevonden op vogelvoer, ook op dat van de Vogelbescherming

Pesticide Action Network Netherlands (PAN) liet verschillende soorten vogelvoer onderzoeken dat wordt verkocht in Nederlandse winkels. In totaal werden negen monsters vogelzaad voor tuinvogels onderzocht. Slechts één monster bevatte geen giftige stoffen, het gaat om het biologisch gekweekte vogelvoer dat gekocht werd bij C.J. Wildlife.

Ook pesticiden in vogelvoer Vogelbescherming

Ook in vogelvoer van de Vogelbescherming werden bestrijdingsmiddelen gevonden. Dat voer is onder meer verkrijgbaar in de winkels Pets & Co en Tuinland. In het voer werd PBO gevonden.