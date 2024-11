NOS Ooggetuige / Marjan den Boer Mist

NOS Nieuws • vandaag, 08:11 • Aangepast vandaag, 08:46 Mist leidt opnieuw tot vertraging bij vliegvelden

Dichte mist heeft vanmorgen tot problemen geleid in het zuiden van het land. Vooral het vliegverkeer heeft last van de mist. Op verschillende snelwegen was het drukker dan anders en op de A2 in Limburg was de spitsstrook gesloten.

Op Eindhoven Airport hebben vluchten opnieuw vertraging of komen te vervallen. Gisteren hadden vanwege de mist tientallen vluchten problemen. Volgens Omroep Brabant hebben vliegtuigen op Eindhoven Airport vaker last van de mist dan op andere vliegvelden. Dat probleem moet worden opgelost als in 2027 nieuwe apparatuur in gebruik wordt genomen waardoor er dan ook in dichte mist gevlogen kan worden.

Ook vluchten op Rotterdam The Hague Airport zijn geannuleerd of vertraagd. Het gaat om enkele vluchten naar onder meer Alicante en Barcelona. Regionale omroep Rijnmond spreekt van een vliegtuigstoelendans. Vanwege de mist wijken vliegtuigen sinds gisteravond uit naar luchthavens in de buurt. Daardoor staan vliegtuigen nu bij andere vliegvelden dan gepland en kunnen vertreklocaties afwijken.

Vanwege de mist heeft het KNMI code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Het zicht is plaatselijk minder dan 200 meter, in Zeeland lokaal 50 meter, meldt Omroep Zeeland. De mist zal in de loop van de ochtend geleidelijk oplossen, maar in Zeeland kan de mist tot het begin van de middag blijven hangen.