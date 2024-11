Hele dag problemen op Eindhoven Airport: vluchten vertraagd, geannuleerd of omgeleid

Eindhoven Airport heeft al de hele dag problemen vanwege dichte mist. Tientallen vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid naar andere luchthavens.

Zeker twaalf vluchten zijn niet vertrokken en meer dan vijftien liepen vertraging op. Vanochtend hebben slechts enkele toestellen kunnen landen op het Brabantse vliegveld. Overige vliegtuigen zijn omgeleid naar andere luchthavens, zoals in Weeze, Rotterdam en Keulen.

Hele puzzel

"De zichtwaarden worden al beter", zegt een woordvoerder van de luchthaven. "Er zou dus weer gevlogen kunnen worden." Maar vanwege de problemen van vandaag is de planning van luchtvaartmaatschappijen zodanig omgegooid, dat het de vraag is of zij nog naar Eindhoven komen.