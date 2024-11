Raadsenquête over Floriade Almere van start: wat ging daar mis?

Woonwijk

De Floriade Expo is een wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar werd gehouden in Nederland. In 2012 stemde de Almeerse gemeenteraad unaniem voor het organiseren van het evenement in de stad.

Het zou een vernieuwend concept worden, omdat op het terrein van de tentoonstelling een woonwijk zou komen als de Floriade voorbij was. De kosten van de tentoonstelling moesten daarmee worden terugverdiend.

Voor de bouw werd projectontwikkelaar Weerwater CV aangetrokken. Maar dat bedrijf en de gemeente konden het niet eens worden en gingen afgelopen voorjaar uit elkaar. De gemeente heeft de grond vervolgens teruggekocht.

Weerwater CV is ook uitgenodigd door de onderzoekscommissie, maar wil niet meewerken aan openbare verhoren.