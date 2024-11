NOS Wielrennen • vandaag, 15:14 IJskoude Van Empel voltooit EK-hattrick in zomers Pontevedra, volledig oranje podium

Fem van Empel is voor de derde keer op rij Europees kampioen veldrijden geworden. Op het razendsnelle parcours in het Spaanse Pontevedra hield de regerend wereldkampioene zich lang koest, liet het initiatief aan Ceylin del Carmen Alvarado en klopte haar concurrente in de laatste meters.

Alvarado werd zo voor de derde keer op rij tweede bij het EK. Lucinda Brand voltooide op kleine afstand het complete Nederlandse podium.

Hoewel het parcours niet erg uitdagend was, moest Van Empel toch diep gaan voor haar derde titel op rij. "Dit is wel de manier om het tot het einde spannend te houden", zag Van Empel. "Het hoeft niet altijd zwaar te zijn. Deze hattrick kan ik ook weer afvinken."

Er deden slechts twintig rensters mee aan het EK. Zij stonden voor de start een minuut stil, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de overstromingen in de omgeving van Valencia.

In Galicië, in het uiterste noordwesten van Spanje was van wateroverlast geen sprake. Het EK in Pontevedra werd namelijk verreden in zomerse temperaturen op een razendsnel parcours.

De Française Hélène Clauzel nam vanuit de start de leiding, maar nog voor de eerste passage van de 40 centimeter hoge balken nam Van Empel het heft in handen met Alvarado attent in haar wiel.

Ceylin Alvarado schouder aan schouder met Fem van Empel in tweede ronde van het EK veldrijden in Pontevedra.

Lucinda Brand had een slechte start, moest in de achtervolging, maar sloot voor de eerste passage weer aan bij de kop. Daarna nam Alvarado het initiatief over en reed in de bochtenpassage samen met Van Empel weg bij de rest, maar met de lange deels geasfalteerde passages rond de finish schoof vrijwel het hele veld weer in elkaar.

Brand in problemen

Terwijl Alvarado en Van Empel soepel door bochten gingen, kwam Brand in de vierde ronde in problemen. Uitgerekend in de schuin oplopende bocht waar Brand tijdens de verkenning minutenlang geoefend had om de juiste lijn te vinden, ging het opnieuw fout.

Brand moest vervolgens diep in haar reserves tasten om het gat van zo'n tien seconden op haar landgenotes te dichten, maar slaagde daar wel in.

Eenmaal terug bij Van Empel en Alvarado reden de drie Nederlandse een rondje op reserve, waardoor de Française Amandine Fouquenet, de Belgischen Alicia Franck en Laura Verdonschot en de Italiaanse Sara Casasola zelfs nog wisten aan te sluiten.

Bij het horen van de bel wist alleen de Italiaanse met hangen en wurgen het wiel van de drie Nederlandsen te houden.

Spannende sprint

Vier vrouwen leken zo te gaan strijden om de titel, maar in de slotfase moest eerst Casasola lossen. En in de technische passage kwam ook Brand weer in problemen.

De sterke Alvarado begon de sprint in eerste positie, maar in de laatste meters kwam Van Empel toch nog langszij.

De top tien van het EK veldrijden voor vrouwen in Pontevedra.

Bij de junioren ging de titel naar de Zwitserse Anja Grossmann, die met twee vingers in de lucht over de streep kwam. Daarmee eerder ze haar landgenote Muriel Furrer, die bij het WK op de weg in Zürich om het leven kwam na een noodlottig ongeval in de juniorenwedstrijd.

Hevig geëmotioneerd nam de Zwitserse haar Europese kampioenstrui in ontvangst.

De Tsjechische Barbora Bukovska legde beslag op de tweede plaats, voor de Italiaanse Giorgia Pellizotti (dochter van oud-prof Franco Pellizotti). De Nederlandse Mae Cabaca, die deze week in het nieuws kwam vanwege een conflict met haar Belgische ploeg, kon door een valpartij niet meesprinten en werd vierde.

Leonie Bentveld zorgde bij het EK voor beloften voor het eerste Nederlandse eremetaal. Bentveld, ook al derde bij het afgelopen WK voor beloften, werd derde achter de Luxemburgse Marie Schreiber en de Française winnares Célia Gery. De Luxemburgse reed vrijwel de hele koers aan de leiding, maar werd in de laatste meters toch afgetroefd.