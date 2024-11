Reuters Harris en actrice Maya Rudolph bij SNL

NOS Nieuws • vandaag, 09:18 AmerikaKiest: Nationale Garde in staat van paraatheid • Al ruim 70 miljoen stemmen uitgebracht

Kandidaten die duizenden kilometers afleggen, campagnes van honderden miljoenen dollars en peilingen met kleine marges: de eindfase van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is ongemeen spannend. Lees in dit artikel de laatste ontwikkelingen.

Het laatste nieuws:

Nationale Garde in staat van paraatheid in meerdere staten

De Nationale Garde is in paraatheid gebracht in meerdere staten. De garde bestaat uit reservisten en is onderdeel van het Amerikaanse leger en de luchtmacht. Onder meer in de staten Washington en Oregon kunnen zij daardoor snel ingezet worden als er onrust ontstaat op de dag van de verkiezingen. In deze twee staten zijn volgens ambtenaren honderden stembiljetten beschadigd of volledig verloren gegaan nadat stembussen in brand waren gestoken.

Ted Wheeler, de Democratische burgemeester van Portland, de grootste stad van Oregon, zei dat er "geen actuele informatie is die wijst op onrust". Hij stelde wel dat "er veel onzekerheid en spanning is in onze gemeenschap".

Al ruim 70 miljoen stemmen uitgebracht

Er zijn al meer dan 70 miljoen stemmen uitgebracht, becijferde CNN in samenwerking met het onderzoeksbureau Edison Research and Catalyst. De meeste staten in de VS hebben locaties waar mensen hun stem vervroegd kunnen uitbrengen. Bij de presidentsverkiezingen van 2020 stemden ruim 158 miljoen mensen. Zo'n 69 procent van de kiezers deed dat per post of op locaties die al voor de verkiezingsdag geopend zijn. Daar moet wel bij aangetekend worden dat toen veel kiezers per post stemden vanwege zorgen over het coronavirus.

Biden suggereert tijdens laatste campagnestop dat hij 'macho mannen' pak slaag wil geven

President Biden heeft als laatste stop voor de campagne die hij voor Kamala Harris voert zijn geboortestad Scranton in Pennsylvania aangedaan. In de staat voert zowel het kamp-Harris als het kamp-Trump veel campagne omdat het een van de zogenoemde swing states is. Net als in eerdere toespraken leek Biden weer regelmatig van zijn geschreven tekst af te wijken.

Hij sprak in de stad in een zaaltje vakbondsleden toe, bij wie hij populair is. "Er is nog één ding dat Trump en zijn Republikeinse vrienden willen doen", sprak Biden. "Ze willen een gigantische belastingverlaging voor de rijken." Biden liet zich laatdunkend uit over hen. "Sommigen van jullie denken misschien dat het een macho man is. Maar laat me jullie iets vertellen: toen ik in Scranton woonde, hadden we af en toe wat problemen en dit is het type mannen die je een pak voor de broek zou willen geven."

0:41 Biden over 'vrienden' Trump: 'Dit soort lui wil je een klap verkopen'

De campagnes:

Harris bij SNL

Harris ging de afgelopen avond even naar New York waar zij kort te zien was bij het populaire sketchprogramma Saturday Night Live. Ze verscheen als spiegelbeeld van actrice Maya Rudolph, die Harris vaker in het programma speelde, en vroeg kiezers om "kalm-ala" te blijven.

Aan het einde van de sketch, staan de twee vrouwen op, elk met een arm om de ander geslagen, waarop Rudolph zegt: "Ik ga op ons stemmen!" "Geweldig!" antwoordt Harris. "Ben je toevallig in Pennsylvania geregistreerd?" Pennsylvania is een zogenoemde battleground state, wat betekent dat winst voor een presidentskandidaat daar zeer gunstig is voor de kans op de algehele overwinning.

Trump gelooft weinig van bewering dat vrouwen stiekem op Harris stemmen

Donald Trump deed onder meer North Carolina aan. Op het podium zei hij dat hij "het geweldig doet bij mannen" en probeerde opnieuw ook vrouwen over te halen om op hem te stemmen. Ook sprak de Republikeinse presidentskandidaat telefonisch met Fox News over een campagnespotje dat opriep om op Harris te stemmen. In het spotje wordt gezegd dat vrouwen niet aan hun man of anderen te hoeven vertellen op wie ze stemmen.

In het televisieprogramma Fox & Friends stelde hij vervolgens het spotje aan de kaak. "Kun je je voorstellen dat een vrouw haar man niet vertelt op wie ze stemt? Heb je zoiets ooit gehoord? Zelfs als je een slechte relatie hebt, vertel je zoiets aan je man. Het is belachelijk. Zo dom."

Vervolgens ging hij in op kritiek die miljonair Mark Cuban had geuit op hem. Cuban stelde dat de president "sterke, intelligente vrouwen vermijdt", maar Trump is het daarmee oneens. "Je weet met hoeveel vrouwen ik te maken heb. Ik kan een hele lijst geven, maar die is te lang. En daarbij opgeteld ben ik ook nog getrouwd met een heel sterke vrouw".

De komende dag

Trump en zijn vicepresidentskandidaat Vance zijn op een bijeenkomst in Derry in de staat New Hampshire. Deze staat is een swing state bij zowel nationale als lokale verkiezingen. De staat koos voor de Democraten Bill Clinton in 1992 en 1996, John Kerry in 2004 en Barack Obama in 2008 en 2012. In 2000 ging de staat echter naar de Republikein George W. Bush. New Hampshire was de enige Amerikaanse Bush-staat die in 2004 wisselde naar de Democraat Kerry.

Harris gaat naar Michigan, waar ze een bezoek zal brengen aan de Michigan State University. Ook gaat ze naar de stad Detroit. Een grote vraag voor de Harris-campagne in swing states als Michigan is of studenten, die in 2020 in groten getale op Joe Biden stemden, in 2024 weer gaan stemmen.

Tot de Amerikaanse verkiezingsdag op 5 november maken we dit dagelijkse verzamelartikel met laatste nieuws. Als er aanleiding is voor meer artikelen over de Amerikaanse verkiezingsstrijd lees je die uiteraard ook op nos.nl.

