Reuters Kiezers brengen vervroegd hun stem uit in Tampa, Florida

NOS Nieuws • vandaag, 09:50 AmerikaKiest: nieuwe stembiljetten in Pennsylvania • Meer beveiligingsfouten rond aanslag Trump

Kandidaten die duizenden kilometers afleggen, campagnes van honderden miljoenen dollars en peilingen met kleine marges: de eindfase van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is ongemeen spannend. Lees in dit artikel de laatste ontwikkelingen.

Het laatste nieuws:

Nieuwe stembiljetten voor 15.000 stemmers in Pennsylvania

Een rechter in Erie County, Pennsylvania heeft vrijdag in een rechtszaak die door de Democratische Partij was aangespannen bepaald dat ongeveer 15.000 mensen een vervangend stembiljet kunnen krijgen. Ze hadden een briefstembiljet aangevraagd, maar dat niet ontvangen. Ze kunnen tot en met maandag naar het kiesbureau van de county voor een vervangend stembiljet.

Pennsylvania speelt als swing state een belangrijke rol bij de presidentsverkiezingen. Bij eerdere verkiezingen maakten voornamelijk Democraten gebruik van de briefstembiljetten.

Meer fouten van Secret Service rond aanslag op Trump

In een nieuw rapport van de Secret Service over de moordaanslag op Donald Trump in juli staat dat de leiding van de dienst op de hoogte was van risico's wat betreft zogenaamde zichtlijnen. De Social Service achtte die risico's "aanvaardbaar". Maar landbouwmachines die zouden worden ingezet om het zicht te belemmeren vanuit het nabijgelegen gebouw - waar de schutter uiteindelijk het vuur opende - zijn nooit gebruikt.

Dit onderzoek is een van de vele onderzoeken naar de aanslag van 13 juli tijdens een campagnebijeenkomst in Butler, Pennsylvania. Een man in het publiek kwam daarbij om het leven en twee anderen raakten gewond. Trump raakte gewond aan zijn oor en werd daarna van het podium gehaald. Een sluipschutter van de Secret Service schoot aanslagpleger Thomas Crooks dood.

Scholieren eliteschool krijgen psychologische hulp na verkiezingsuitslag

Scholieren van een privéschool in New York hoeven de dag na de verkiezingsdag geen lessen te volgen als ze "zich te bedroefd voelen". Daarnaast zijn er gedurende de hele week psychologen beschikbaar voor hulp. Dat meldt The New York Times, dat een deel van een e-mail aan leden van de schoolgemeenschap heeft ingezien met de titel "Ondersteuning op de verkiezingsdag".

De directeur van de bovenbouw van de Ethical Culture Fieldston School zegt dat het voor leerlingen "een emotionele tijd" kan zijn, "ongeacht de verkiezingsuitslag". De school "zal ruimte creëren om leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben". De scholieren krijgen op de verkiezingsdag ook geen huiswerk.

Cardi B steunt Harris

In Milwaukee in de staat Wisconsin heeft rapper Cardi B tijdens een verkiezingsbijeenkomst het publiek toegesproken en uitgelegd waarom ze op Kamala Harris gaat stemmen:

De campagnes:

Harris: 'Trumps woorden zijn diskwalificerend'

Kamala Harris vindt dat de woorden van Trump over oud-Congreslid van de Republikeinse partij Liz Cheney hem diskwalificeren voor het presidentschap. "Iedereen die president van de Verenigde Staten wil worden en dat soort gewelddadige retoriek gebruikt, diskwalificeert zichzelf en is niet geschikt om president te zijn", zei Harris.

Trump stelde donderdag in gesprek met de voormalige Fox News-presentator Tucker Carlson voor om Cheney eens te laten ervaren hoe het is als ze met negen geweren onder vuur wordt genomen. "Laten we eens kijken hoe ze zich voelt als er wapens op haar gezicht zijn gericht", zei hij.

"Cheney is een echte patriot die buitengewone moed heeft getoond door het land boven de partij te stellen", zei Harris. "Trump is juist steeds meer iemand die zijn politieke tegenstanders als de vijand beschouwt, permanent uit is op wraak en steeds onstabieler wordt en is losgeslagen."

Trump worstelt met microfoon

Op een bijeenkomst in Milwaukee raakte Trump zichtbaar gefrustreerd door zijn haperende microfoon. Nadat een paar supporters "Maak die microfoon!" riepen, rukte Trump de microfoon uit de houder. Ook leek hij op een later moment obscene gebaren te maken.

1:12 Trump worstelt met microfoon: 'Mensen achter de schermen in elkaar slaan'

Groene politici aan Jill Stein: 'Trek je terug'

Groene politici uit heel Europa hebben presidentskandidaat Jill Stein van de Amerikaanse Groene Partij opgeroepen zich terug te trekken uit de race om het Witte Huis en in plaats daarvan Democraat Harris te steunen.

Ze wijzen erop dat Harris de enige kandidaat is die kan voorkomen dat Trump "zijn antidemocratische en autoritaire beleid" kan uitvoeren.

Stein staat in bijna elke kritieke Amerikaanse staat op het stembiljet en scoort tussen de 1,1 en 1,4 procent. Dat betekent dat haar kandidatuur Harris cruciale stemmen zou kunnen kosten in de krappe race om het Witte Huis. De kans is overigens klein dat de oproep aan Stein in de slotfase van de campagne nog iets uithaalt.

De komende dag

Trump en Harris allebei naar North Carolina

Zowel Trump als Harris reizen vandaag naar verschillende zuidelijke staten. Trump gaat naar Greensboro en Gastonia in North Carolina en in Salem in Virginia. Harris spreekt kiezers toe in Charlotte in North Carolina en in Atlanta in Georgia.

Georgia, Virginia en North Carolina zijn alle drie swing states, staten waar de twee presidentskandidaten traditioneel dicht bij elkaar liggen en waar het dus geen uitgemaakte zaak is wie er met alle kiesmannen vandoor gaat.

Tot de Amerikaanse verkiezingsdag op 5 november maken we dit dagelijkse verzamelartikel met laatste nieuws. Als er aanleiding is voor meer artikelen over de Amerikaanse verkiezingsstrijd lees je die uiteraard ook op NOS.nl.

Tot morgen!