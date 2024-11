ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:09 • Aangepast vandaag, 17:16 Toezichthouder vertrekt bij ON! na commotie over discriminerende uitspraken

Gert Jan Mulder, een van de toezichthouders van omroep Ongehoord Nederland (ON!) vertrekt na commotie over discriminerende uitlatingen van zijn kant. De Volkskrant achterhaalde deze week oude berichten op sociale media van Mulder over moslims, homoseksuelen en vrouwen.

Op X bevestigt Mulder zijn vertrek: "Ik heb in drie jaar het een en ander kunnen betekenen en kunnen bijdragen, maar ik ben niet langer nodig, dus houd ik het voor gezien", staat in het bericht. "Nederland is een koud, naar land geworden en ik voel mij zeer vervreemd van uw mensen, uw maatschappij, uw cultuur en uw mentaliteit. Au revoir." De raad van toezicht respecteert zijn besluit.

De 66-jarige oud-bankier "bouwt aan een radicaal-rechts Nederland", schreef de Volkskrant in het uitgebreide artikel over Mulder. Zo organiseerde hij jaarlijks barbecues waar hij naar eigen zeggen eenheid wil smeden in het versplinterde radicaal-rechtse landschap. Op sociale media heeft hij het over "vuile vieze smerige klote moslims" en "tiefus moskeeën" die Nederland zouden bedreigen.

Van Twitter verwijderd

Homoseksualiteit noemde hij "besmettelijk" en hij verspreidde herhaaldelijk de racistische omvolkingstheorie. In 2015 twitterde hij een foto van een joodse begraafplaats die beklad was met hakenkruizen, met de tekst "Heel goed gedaan van die jongens en meisjes." Mulder werd vanwege dergelijke uitspraken drie keer van Twitter verwijderd.

Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Media heeft na de onthullingen om een aanscherping van de gedragscode van de publieke omroep gevraagd. Het Commissariaat voor de Media is "geschrokken" van de berichten. Deze zomer had het al een onderzoek naar ON! aangekondigd.

De NPO zei haast te willen maken met het aanscherpen van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) stelde dat de uitlatingen van Mulder "ronduit racistisch" zijn en benadrukte dat zijn uitspraken "het publieke omroepbestel en de Nederlandse bevolking schaden".