Tijn Zwirs/KNLTB Padel

NOS Sport • vandaag, 14:42 Padelsters boeken met vijfde plaats beste WK-uitslag ooit: 'Betekent erg veel'

De Nederlandse padelsters hebben hun beste prestatie ooit behaald op een WK. Met een vijfde plaats eindigden ze vier plaatsen hoger dan in 2018 en 2021 (negende).

"Dit betekent erg veel voor ons", vertelt bondscoach Milou Ettekoven na het toernooi in Qatar. "Ondanks dat we niet meer om de medailles speelden, zijn we ontzettend tevreden met het resultaat."

In de kwartfinales verloor Nederland van wereldtopper Argentinië, waardoor er geen kans meer was op een medaille. In de strijd om plek vijf rekende Nederland af met Brazilië (achtste) en Zweden (zesde).

Jong talent

Dat Nederland van Argentinië verloor, was geen schande. Het Zuid-Amerikaanse land plaatste zich voor de finale en neemt het daar op tegen Spanje, het andere mondiale padeltopland.

Achter die twee landen is Nederland aan een opmars bezig, en de medailles op kampioenschappen komen stapsgewijs dichterbij. Met de 22-jarige Maaike Betz in de ploeg, heeft de Nederlandse selectie ook de jeugd aan haar zijde. "Ik denk dat zij me het meest verbaasd heeft op dit toernooi", vertelt Ettekoven.

Tijn Zwirs | KNLTB Padel Maaike Betz

"Ze ging heel goed met de druk om, en dat op haar leeftijd. Daarnaast sleepte ze in de laatste wedstrijd de vijfde plaats binnen. Dat deed ontzettend veel met haar en het laat zien dat ze op de goede weg is."

Tegen Zweden verloor Nederland de eerste partij, maar won de tweede. In de beslissende derde wedstrijd speelde Betz aan de zijde van Avalon Segou Jonker. Het ging lang gelijk op, maar na een marathonpartij van 2 uur en 41 minuten rekenden ze toch af met het Zweedse duo, waarna een oerkreet volgde.

Tijn Zwirs | KNLTB Padel Het Nederlandse padelteam in Qatar

"Het is niet voor het eerst dat Maaike belangrijke punten voor ons binnenhaalt. Ik kan haar volledig vertrouwen als het 1-1 staat. Dat blijft knap van haar", vertelt Ettekoven vol trots.

Ook de mannen leverden hun beste prestatie ooit op een WK. Het Nederlandse achttal speelt vandaag de wedstrijd om de negende en tiende plek, terwijl ze nooit hoger zijn geëindigd dan de dertiende plaats (2022).