Alyssa van Heyst Steffie Weterings in actie tijdens haar warming-up

NOS Sport • vandaag, 12:38 Ahoy stroomt vol voor padel, maar: 'Pas over 10 jaar aansluiting met wereldtop'

Als nummer 22 van de wereld is Marina Guinart wel wat gewend. Toch keek de Spaanse padelspeelster dinsdagavond haar ogen uit in Rotterdam. "Het is geweldig om voor zoveel publiek te spelen. Natuurlijk waren ze niet op onze hand, maar toch enorm leuk om mee te maken."

Guinart won samen met Victoria Iglesias met ruime cijfers (6-1, 6-3) van Marcella Koek/Steffie Weterings. Het Nederlandse duo is bezig aan een opmars op de wereldranglijst, maar komt er in Ahoy achter dat er nog altijd een groot gat is met de top, die door spelers uit Spanje en Argentinië wordt gevormd.

"We zitten er dichtbij in de tweede set en kregen kansjes. Maar als zij op de toppen van hun kunnen spelen, dan zijn ze gewoon net te goed", zo berust Koek in de nederlaag.

Ze is sinds kort de nummer 75 van de wereld, Weterings staat op de 88ste plek. Eerder dit jaar boekten ze in Qatar hun eerste overwinning in een Premier Padel-toernooi, als eerste Nederlandse duo ooit.

1:58 Nederlandse padellers genieten van vol Ahoy, maar meten zich nog niet met wereldtop

Ook het toernooi in Rotterdam maakt deel uit van de Premier Padel-organisatie, een nieuwe bond die sinds dit jaar wereldwijd evenementen organiseert. Rotterdam heeft een prijzengeld van 470.000 euro en de status P1 gekregen. Daarmee is het maar één slag kleiner dan de vier majors, vergelijkbaar met de vier grandslams in het tennis.

En dus is de complete Spaanse en Argentijnse wereldtop deze week aanwezig in Rotterdam. De vier Nederlandse duo's - allemaal toegelaten met een wildcard - bieden aardig tegenstand, maar worden in de eerste ronde uitgeschakeld.

Uitslagen Nederlanders Youp de Kroon/Thijs Roper - Adrian Marques/Gerard Arnaldos (Spa): 3-6, 6-7 (4)

Bram Meijer/Sten Richters - Alex Chozas/Leandro Augsburger (Arg): 4-6, 2-6

Marcella Koek/Steffie Weterings - Marina Guinart/Victoria Iglesias 1-6, 3-6

Menno Nolten/Bart van Opstal - Pol Hernandez (Spa) /Ramiro Vaenzuela (Arg) 6-7 (2), 1-6

Het publiek maalt er nauwelijks om. De padelspelers kijken zondag verbaasd op als ze in een uitverkocht Ahoy de kwalificatiewedstrijden spelen, in andere landen zijn de tribunes dan doorgaans nog leeg.

Top vijf indoorsportevenementen

De nieuwe racketsport blijft aan populariteit winnen in Nederland. Voor de hele week zijn er ruim 30.000 kaarten verkocht. Daarmee staat het in de top vijf van Nederlandse indoorsportevenementen, laat de organisatie niet zonder trots weten. Alleen het ABN Amro-tennistoernooi, paardensportevenement Chio Rotterdam en Indoor Brabant en de Zesdaagse van Rotterdam in het baanwielrennen trekken meer publiek. Nog wel, glimlachen de padellers.

Olympisch hockeykampioene Fatima Moreira de Melo en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart zijn door het toernooi ingehuurd als ambassadeur om het evenement te promoten. Zelf padellen ze ook veel. Moreira de Melo werd eerder dit jaar tweede op het NK in de categorie 45+ en vertegenwoordigde Nederland op het WK voor senioren.

Hopelijk komt er veel aanwas en hebben we over een jaar of tien de aansluiting bij de wereldtop. Fatima Moreira de Melo over de Nederlandse padellers

Aan de zijkant van de baan leeft ze fanatiek mee met de Nederlandse spelers. Van der Vaart moet haar af en toe corrigeren, want in hun rol van toernooiambassadeur behoren ze eigenlijk objectief zijn.

Ondanks de aanmoedigingen van de twee verliezen de 19-jarige talenten Youp de Kroon en Thijs Roper hun partij tegen twee Spanjaarden nipt. "Het was zo leuk voor het toernooi geweest als een Nederlands duo door was gegaan naar de tweede ronde", baalt Moreira de Melo. "Ze zaten er in de tiebreak dichtbij, echt zonde."

Aansluiting bij de wereldtop

Toch verwacht ze dat het nog wel even gaat duren voordat Nederlandse spelers echt zijn opgewassen tegen de Spanjaarden en Argentijnen. "Pas als je van jongs af aan een sport beoefent, kun je echt een megatopper worden. Hopelijk komt er veel aanwas en hebben we over een jaar of tien de aansluiting bij de wereldtop."

NOS Moreira de Melo denkt dat Nederlandse padellers over tien jaar aansluiting met de wereldtop hebben

En dus blijft het voorlopig bij genieten van de ambiance in Ahoy. Toen Nederlands kampioen Bram Meijer een jaar of tien geleden begon met padel, had hij nooit durven dromen ooit in Ahoy te spelen.

Maar gisteren was het zover. Samen met Sten Richters blijkt hij een maatje te klein voor de Argentijnse top vijftig-spelers Chozas en Augsburger.

"Het begon voor mij allemaal met wedstrijdjes op baan 10 ergens in Alkmaar", lacht Meijer. "En nu spelen we hier voor duizenden Nederlanders, ongelooflijk eigenlijk."

Droom om in Ahoy te staan

"Vroeger ging ik altijd als fan naar het ABN Amro-tennistoernooi", vult zijn padelpartner Richters aan. "Dan kocht ik het goedkoopste kaartje dat ik net kon betalen en hoopte ik in de wandelgangen de tennisprofs te ontmoeten."

"Toen droomde ik ervan om zelf als tennisser ooit in Ahoy te spelen. Het is als padeller geworden. Heel bijzonder om hier te mogen spelen."

Alyssa van Heyst Marcella Koek en Steffie Weterings tijdens hun wedstrijd