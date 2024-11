Monument onthuld in Westkapelle bij herdenking van 80 jaar bevrijding

In het Zeeuwse Westkapelle is de bevrijding van het dorp herdacht, vandaag 80 jaar geleden. Tijdens de herdenking werd een monument onthuld ter nagedachtenis aan de geallieerde troepen die bij de bevrijding om het leven kwamen.

De bevrijding van Westkapelle was een van de laatste onderdelen van de Slag om de Schelde, een militaire operatie die was bedoeld om toegang te krijgen tot de haven van Antwerpen.

De Slag om de Schelde, in het najaar van 1944, was bedoeld om de Duitsers weg te krijgen uit de Scheldemonding. Zo zou de al bevrijde haven van Antwerpen veel beter bereikbaar worden voor de geallieerden. Die haven was van cruciaal belang voor de bevoorrading van de troepen in Europa.

Een van de aanwezigen in het publiek was de 96-jarige Adriaan Gabriëlse. Hij was 16 jaar toen de geallieerden in 1944 op het strand van Westkapelle landden. Gabriëlse kan zich die dag nog goed herinneren, zei hij. "Het was verschrikkelijk toen. Ik heb veel mensen verloren."