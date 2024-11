Tientallen doden na Israëlische luchtaanvallen op noordoosten van Libanon

Het Israëlische leger voert luchtaanvallen uit op meerdere dorpen in het noordoosten van Libanon. Volgens het Libanese staatspersbureau NNA zijn bij de aanvallen zeker 24 mensen in verschillende dorpen gedood.

Gisteren vielen er zeven doden in het noorden van Israël bij aanvallen van Hezbollah. Het Israëlische leger had al aangekondigd deze aanvallen niet onbeantwoord te laten.

Grondoffensief

Begin vorige maand begon het Israëlische leger een grondoffensief in Libanon. Sindsdien heeft Israël meerdere aanvallen uitgevoerd op Libanees grondgebied, waarbij volgens de Libanese autoriteiten in totaal bijna 2900 mensen zijn gedood.

Gisteren arriveerden Amerikaanse bemiddelaars in Israël om te praten over een staakt-het-vuren. Het is voor het eerst dat er serieuze gesprekken zijn over een einde aan de strijd tussen Israël en de militante beweging Hezbollah, maar de gevechten gaan nog altijd onverminderd door.