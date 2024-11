@dubaipoliceHQ Faissal T. na zijn arrestatie

NOS Nieuws • vandaag, 17:51 Zoon Ridouan Taghi bij eerste zitting: zorgen over eerlijk proces door achternaam

De zoon van Ridouan Taghi heeft in de eerste openbare zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol gezegd dat hij zich zorgen maakt of het proces tegen hem wel eerlijk gaat verlopen. Faissal T. vreest dat hij vanwege zijn achternaam anders wordt behandeld dan andere verdachten, maar de rechtbank ging hier niet in mee.

"Ik ben van de jongerenafdeling van de gevangenis in Dubai naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gegaan. Mijn achternaam speelt daar een grote rol in", zei hij.

De 24-jarige Faissal T. werd vorig jaar in opdracht van Nederland opgepakt in Dubai. De Verenigde Arabische Emiraten leverden hem dit jaar uit aan Nederland. T. zit nu in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ook Ridouan Taghi zit in de EBI. De twee mogen elkaar daar niet zien.

T. wordt verdacht van drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de drugshandel van zijn vader gaande heeft gehouden na diens arrestatie en heeft meegewerkt aan een plan om hem te bevrijden uit de gevangenis. Ridouan Taghi werd in februari veroordeeld tot levenslang in het veelbesproken Marengo-proces.

T. heeft een tijdlang op de eenpersoonsafdeling van de EBI gezeten, het zwaarste gevangenisregime van Nederland. T. zit nu in een iets opener regime, maar verblijft nog steeds 22 uur per dag in zijn cel.

De advocaten van Faissal T. wilden dat hij het proces in vrijheid kan afwachten of kan worden overgebracht naar een andere gevangenis. Ze benadrukten onder meer dat hij geen strafblad heeft in Nederland, niet wordt verdacht van liquidaties en in Dubai op de jeugdafdeling van de gevangenis zat, waar hij veel meer vrijheden had.

Verzoeken afgewezen

Maar de rechter wees de verzoeken van T. af. Omdat hij van ernstige strafbare feiten wordt verdacht, zou voorlopige vrijlating maatschappelijk onbegrijpelijk zijn en als onaanvaardbaar worden beschouwd. Daarbij zou het tot onrust in de samenleving kunnen leiden. Ook is er volgens de rechtbank een reëel vluchtgevaar, omdat T. een dubbele nationaliteit heeft.

Het feit dat hij geen strafblad heeft in Nederland, was voor de rechter ook geen reden om de hechtenis aan te passen. De rechter zei dat uit niets is gebleken dat T. legaal inkomen ontving, wat er op zou kunnen duiden dat er strafbare feiten zijn gepleegd.

Om de aard van de verdenkingen tegen Faissal T. was er voor de rechtbank ook geen reden om de plek waar hij in hechtenis zit, te wijzigen. De volgende zitting in de zaak tegen T. is op 21 januari.