Vijf zwaargewonden bij schietpartij tussen drugsbendes in Poitiers

Correspondent Frankrijk Frank Renout:

"Het incident in Poitiers staat niet op zichzelf. De afgelopen tijd zijn er in veel meer steden gewelddadige acties geweest van drugsbendes. Berucht is het zuidelijke Marseille, waar sommige wijken bekendstaan als grootschalige verkooplocatie voor dealers en als thuisbasis voor professionele drugsbendes. Arme banlieues rondom Parijs zijn eveneens al jaren berucht.

Het aanbod van en de vraag naar drugs zijn geëxplodeerd. Er is niet één gebied meer, er is niet één bevolkingsroep meer die er niet mee te maken heeft'", schreef een onderzoekscommissie van de Senaat dit jaar.

De nieuwe rechtse minister van Binnenlandse Zaken wil korte metten maken met de drugscriminaliteit. 'We werken aan een nieuwe wet waarbij we dealers in hun portemonnee kunnen raken en beslag kunnen leggen op hun bezittingen.' Vandaag zei Retailleau dat Frankrijk geen narcostaat mag worden. 'Óf we komen op grote schaal in actie, óf we mexicaniseren', zei hij."