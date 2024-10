AFP Politieagenten in Marseille tijdens een verrassingsbezoek van de Franse president Macron in het kader van de drugshandel

NOS Nieuws • vandaag, 10:53 Tieners betrokken bij extreem geweld in drugsoorlog Marseille Frank Renout correspondent Frankrijk

Drugsbendes in Marseille zijn opnieuw en op uiterst gewelddadige wijze met elkaar in conflict geraakt. Bij incidenten met tieners vielen in twee dagen tijd twee doden: een jongen van vijftien werd op gruwelijke wijze vermoord en een jongen van 14 vermoordde een onschuldige taxichauffeur.

Er is sprake van "uitzonderlijke wreedheid, koelbloedige moord en extreme verjonging van de daders", aldus openbaar aanklager Nicolas Bessone. "De drugsoorlog is volledig uit de hand aan het lopen."

Bessone hield gisteren een persconferentie over het recente geweld in de noordelijke wijken van Marseille. Daar zijn sinds jaar en dag verschillende drugsbendes actief. Een van de leden van zo'n bende zou afgelopen week vanuit de gevangenis opdracht hebben gegeven voor een "intimidatieactie" bij rivaliserende dealers.

Levend in brand gestoken

Een 15-jarige jongen kreeg 2000 euro betaald als hij een woningdeur zou beschieten en in brand steken, aldus justitie. De jongen ging er met een vriend van 15 naartoe, maar werd daar staande gehouden door onbekenden. Die zagen dat hij een wapen bij zich had en begonnen hem daarna toe te takelen.

De jongen werd 50 keer met een mes gestoken en daarna levend in brand gestoken, zei aanklager Bessone. De andere jongen kon ontkomen en werd later opgepakt.

Taxichauffeur doodgeschoten

De 23-jarige opdrachtgever die in de gevangenis zit, wilde daarna wraak nemen. Afgelopen vrijdag bood hij, opnieuw vanuit zijn cel, een 14-jarige jongen 50.000 euro om een rivaal liquideren in de beruchte wijk Felix-Pyat.

De jongen nam een taxi naar de afgesproken plek. Hij had een vuurwapen bij zich en werd begeleid door een andere tiener. Toen de taxi in de wijk aankwam, weigerde de chauffeur te stoppen. De 14-jarige schoot de man toen een kogel door zijn hoofd. De dertiger overleed. "Hij had niks te maken met drugshandel, maar deed die avond gewoon zijn werk", aldus aanklager Bessone.

De 14-jarige jongen belde daarna zijn opdrachtgever, om snel "gered" en opgehaald te worden uit de wijk van de rivaliserende bende. Maar de opdrachtgever besloot om de naam van de jongen door te geven aan de politie, net als de locatie waar hij zich bevond. Hij werd opgepakt.

Het geweld in de noordelijke drugswijken van Marseille is niet nieuw. Vorig jaar vielen er 49 doden hij liquidaties over en weer tussen rivaliserende bendes. Dit jaar vielen er tot nu toe 17 doden hij drugsgeweld.

Drugshandel verplaatst

President Macron reisde in 2021 met ministers naar Marseille en legde toen 5 miljard op tafel om de levensomstandigheden te verbeteren. De Franse Rekenkamer noemde het plan in een analyse "geïmproviseerd". "De voorgestelde maatregelen zijn geen goed antwoord op de problemen die er spelen."

Vorig jaar werd een enorme politiemacht de noordelijke wijken in gestuurd om de drugshandel een halt toe te roepen. Kopstukken van drugsbendes werden gearresteerd en verkooppunten werden opgerold. Dat zorgde destijds voor een zucht van verlichting bij veel bewoners.

Maar veel drugshandel verplaatste zich, bijvoorbeeld naar nieuwe verkooppunten in de wijk. En veel kopstukken van bendes weten ook vanuit de gevangenis nog dood en verderf te zaaien, zoals de afgelopen week is gebleken.