Sociale media geblokkeerd in aanloop verkiezingen Mauritius

Internetgebruikers op het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius kunnen tot 11 november geen sociale media gebruiken. De Mauritiaanse regering heeft internetproviders in aanloop naar de parlementsverkiezingen de opdracht gegeven om de toegang tot alle sociale media te blokkeren.

De autoriteit voor informatie- en communicatietechnologieën ICTA noemt de maatregel een reactie op "illegale berichten die een ernstige bedreiging vormen voor de nationale veiligheid". De afgelopen weken zijn er zo'n twintig geluidsopnames van afgeluisterde gesprekken van journalisten, politici en politieagenten op sociale media uitgelekt, meldt mediawaakhond Reporters Without Borders .

Ontwrichting

Organisaties The Internet Governance Forum en The Internet Society zeggen in een gezamenlijke verklaring dat het besluit ontwrichtende gevolgen heeft voor het land. "Het inperken van toegang tot digitale platforms onderdrukt niet alleen het democratische proces, maar schaadt ook de economie en beperkt toegang tot essentiële informatie en diensten."