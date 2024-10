Temu Een aanbieding op Temu

NOS Nieuws • vandaag, 14:02 EU onderzoekt of webwinkel Temu veilig is en de regels volgt

Een smartwatch voor een tientje, je Halloweenversiering voor een prikkie of een haardroger waar je hond in past: Temu heeft het allemaal. Maar of klanten waar voor hun geld krijgen en veilig kunnen shoppen, betwijfelen consumentenorganisaties al jaren. De Europese Commissie gaat het Chinese winkelplatform nu onderzoeken.

Er wordt onder meer gekeken of de producten die aangeboden worden veilig zijn, of malafide verkopers worden geweerd en of de site en app zelf zich aan de Europese regels houden. Daarbij wordt ook gekeken of klanten geen rad voor de ogen wordt gedraaid.

"Zo zorgen we ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt en zich aan dezelfde regels houdt", zegt Eurocommissaris Vestager van Mededinging. "We willen er vooral voor zorgen dat de goederen op hun platform voldoen aan de normen en consumenten geen schade berokkenen."

'Dark patterns'

De EU vroeg Temu deze zomer al om meer uitleg nadat eerder zeventien Europese consumentenorganisaties een klacht hadden ingediend tegen het Chinese verkoopplatform. Er bleek veel mis met bestellingen via Temu: van scherpe belletjes aan babyratelaars tot make-up waarvan de ingrediëntenlijst niet klopte.

Het Europese onderzoek richt zich niet alleen op die tekortkomingen, maar kijkt ook of Temu zelf klanten niet op illegale wijze verleidt meer te kopen. Het zou daarvoor manipulatieve dark patterns inzetten, die gebruikers ertoe aansporen hun geld uit te geven: niet bestaande kortingen, dreigen met een snel slinkende voorraad en een verslavende gebruikerservaring met spelletjes zoals een draaiend rad met korting.

Daarnaast wordt gekeken of de privacy van de klanten gewaarborgd is. Volgens de EU-regels moet een klant ook kunnen shoppen zonder dat er een uitgebreid profiel wordt opgesteld waarmee verdere aanbiedingen worden gepresenteerd. De internationale consumentenbonden waarschuwden ook dat een profiel wissen te moeilijk is.

VLOP

De Europese Unie kan ingrijpen omdat Temu onder de nieuwe Digital Services Act geldt als een VLOP, een very large online platform. Bij dat soort internetreuzen als Google, Amazon, Wikipedia en Facebook heeft de EU extra bevoegdheden om consumentenbelangen te beschermen. Temu zit met 92 miljoen maandelijkse bezoekers makkelijk boven de ondergrens van 45 miljoen gebruikers om VLOP te worden.

De commissie kan nog geen indicatie geven hoelang het onderzoek gaat duren. Dat hangt onder meer af van de complexiteit van het probleem en de medewerking van Temu. Wel geeft de Europese Commissie aan dat dit "diepgravende onderzoek de hoogste prioriteit krijgt". Als de EU het bedrijf schuldig bevindt, kan het een boete van 6 procent van de jaaromzet krijgen.

In een reactie zegt het bedrijf zijn verplichtingen serieus te nemen en te willen meewerken aan betere bescherming van consumenten. "Het is ons gezamenlijke doel een betrouwbare marktplaats te zijn voor onze gebruikers."