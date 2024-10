EPA De Dodgers vieren hun achtste kampioebnschap

NOS Sport • vandaag, 07:30 Honkballers Dodgers veroveren World Series na zwaar bevochten 7-6 zege op Yankees

Los Angeles Dodgers heeft de World Series gewonnen. De honkballers uit Californië versloegen afgelopen nacht in een spannende wedstrijd New York Yankees met 7-6 en beslisten zo de finale van Major League Baseball, de Amerikaanse profcompetitie, met 4-1 in hun voordeel.

Het is voor de Dodgers het achtste kampioenschap in de clubgeschiedenis, de tweede in vijf seizoenen, maar pas de vierde in de twaalf finales die ze tegen de Yankees speelden. In 1981, de laatste keer dat beide clubs in de World Series tegenover elkaar stonden, won Los Angeles ook, toen met 4-2.

Eerste homerun Judge

De ploeg van coach Dave Roberts had de eerste drie wedstrijden van de best-of-seven-serie gewonnen, maar zag de Yankees, voor het laatst kampioen in 2009, de laatste strohalm grijpen door een overtuigende 11-4 overwinning het vierde duel.

In de vijfde wedstrijd, weer gespeeld in New York, leek het er aanvankelijk ook niet van te komen, want de Dodgers keken na drie innings al tegen een 5-0 achterstand aan door homeruns van Aaron Judge (zijn eerste in deze World Series), Jazz Chisholm en Giancarlo Stanton.

EPA Aaron Judge viert zijn eerste homerun in de World Series

Maar in de vijfde inning sloeg Los Angeles terug. Geholpen door drie foute aangooien van de Yankees-velders zorgden honkslagen van Mookie Betts, Freddie Freeman en Teoscar Hernandez voor vijf runs, waardoor de score weer in evenwicht was.

In de volgende inning kwamen de Dodgers opnieuw achter door een honkslag van Stanton, die Juan Soto 6-5 voor de Yankees liet scoren.

Weer hadden de bezoekers een antwoord. In de achtste inning leverden twee verre opofferingsklappen van Gavin Lux en Betts twee punten op. Beide slagmensen gingen weliswaar zelf uit door een vangbal, maar stelden Enrique Hernandez en Tommy Edman in staat de Dodgers weer op voorsprong te zetten.

Freeman MVP

In de resterende twee slagbeurten hielden de Dodgers-werpers Blake Treinen en Walker Buehler de Yankees van scoren af, waardoor het 7-6 bleef en de beslissende vierde zege binnen was. Het was voor Buehler, normaal gesproken een startende werper, de eerste keer in zijn carrière dat hij een wedstrijd als 'closer' besliste.

Niet het Japanse wonderkind Shohei Othani, maar zijn teamgenoot Freddie Freeman werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de World Series. Waar Othani, mede door een schouderblessure opgelopen in de tweede wedstrijd, bleef steken op slechts twee honkslagen in negentien slagbeurten, stal Freeman de show.

Hij schreef geschiedenis door in de eerste vier wedstrijden van de World Series een homerun te slaan, De slagman van de Dodgers, die in 2021 al kampioen werd met Atlanta Braves, sloeg twaalf honklopers binnen, een evenaring van het record van Bobby Richardson uit 1960.

EPA Freddie Freeman toont zijn MVP-trofee