vandaag, 17:55 • Aangepast vandaag, 20:17 Dodental verwoestende overstromingen in Spanje naar 95, tientallen vermisten

In Spanje zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd voor de 95 dodelijke slachtoffers van het extreme noodweer. De overstromingen in het zuidoosten van het land zijn de ergste van deze eeuw, zo meldt het Spaanse nationale meteorologisch instituut.

In de provincie Valencia is op sommige plekken in acht uur tijd een jaarhoeveelheid aan regen gevallen. "Je kunt je niet voorstellen hoeveel regen er is gevallen", zegt een inwoner van de zwaar getroffen stad Valencia tegen journalisten.

Bijna honderd doden

Er wordt nog gezocht naar tientallen vermisten. Morgen, overmorgen en zaterdag zijn uitgeroepen tot dagen van nationale rouw.

Verslagenheid en radeloosheid overheersen in het getroffen gebied:

Het noodweer verplaatst zich nog altijd over Spanje, zowel naar het noordwesten als zuidoostwaarts. Onder meer voor de regio's Catalonië en Andalusië geldt een weeralarm. Voor de omgeving rondom de stad Jerez de la Frontera geldt de hoogste waarschuwing: code rood.

Massale stroomuitval

De zware regenval heeft met name in de regio rondom Valencia tot verwoesting geleid. Naar schatting 140.000 mensen zitten zonder stroom, schrijft de krant El País. Op talloze plekken zijn wegafsluitingen en de hogesnelheidslijn in het gebied is stilgelegd.

Tientallen mensen hebben de nacht in Valencia doorgebracht op daken, vrachtwagens of in benzinestations. Het waterpeil steeg zo snel dat inwoners werden overrompeld:

De extreme regen wordt in Spanje toegeschreven aan het terugkerende weerfenomeen 'Dana', waarbij koude lucht over de warme Middellandse Zee stroomt. Onder bepaalde omstandigheden kan dat leiden tot wolkbreuken. Onder meer in 1982 en 1987 waren er eveneens zware overstromingen in dezelfde regio door dit fenomeen.

Legerinzet

Ruim 1600 militairen zijn ingezet om hulp te bieden. De regering heeft een crisiscomité ingesteld om de reddingsactie te coördineren. Ook is er een noodnummer geopend om vermiste personen op te geven. President Pedro Sánchez heeft beloofd dat alle wegen, bruggen en huizen in het getroffen gebied zullen worden herbouwd.

NOS Zo veel regen viel er gisteren in Spanje

De Spaanse koning Felipe heeft zijn medeleven betuigd aan de getroffenen. Hij sprak vanmiddag bij een werkbezoek aan een legerbasis op Gran Canaria met journalisten. "Ook namens de koningin wil ik mijn medeleven betuigen aan alle getroffen families die dierbaren hebben verloren en die soms nog steeds niet weten wat er met sommige van hun familieleden is gebeurd", zei hij.