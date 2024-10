China en India trekken troepen terug uit betwist gebied bij Himalaya

Zowel India als China noemt het overigens geen grens, maar een bestandslijn die ze "de lijn van huidige controle" noemen. Die is ruim 3400 kilometer lang en loopt door wild stromende riviertjes, meren en bewegende gletsjers. Beiden landen claimen het gebied. Volgens de Indiase diplomaat Vikram Misri werd er wekenlang onderhandeld over het akkoord om de troepen terug te trekken.

In 1962 voerden de twee landen ruim een maand oorlog in de Himalaya en er zijn sindsdien meerdere gewapende confrontaties geweest. Recenter, in 2020 kwamen Indiase en Chinese troepen elkaar tegen op terrein waarvan ze dachten dat het hun eigen grondgebied was. Daarbij kwamen 24 militairen om het leven, onder wie twintig uit India. Sindsdien zitten beide landen in een patstelling. Nu de landen geen troepen meer in het betwiste gebied hebben, zijn ze vertrokken naar de locaties waar ze voor 2020 gestationeerd waren.