EPA Een Indiase militair bij een controlepost op de weg richting het grensgebied

NOS Nieuws • vandaag, 15:01 Toenadering China en India: akkoord over patrouilles langs betwiste grens

China en India zijn het eens geworden over de manier waarop militairen langs de omstreden grens in het Himalaya-gebergte gaan patrouilleren. De betwiste grens leidt al decennia tot spanningen tussen de twee kernmachten.

De laatste gewelddadige confrontatie was in 2020. Patrouilles van beide landen kwamen elkaar tegen op terrein waarvan ze dachten dat dat hoorde bij hun grondgebied. In totaal kwamen 24 militairen om het leven, van wie twintig uit India.

De confrontatie verzuurde de toch al moeilijke relatie tussen China en India, die beide tienduizenden militairen hebben gestationeerd in het gebied. Het akkoord dat nu is gesloten is een teken van toenadering tussen beide landen.

Weken onderhandeld

De Indiase minister van Buitenlandse Zaken Vikram Misri maakte de overeenkomst wereldkundig op een persconferentie aan de vooravond van de BRICS-top, de groep van negen landen waar China deel van uit maakt. Hij zei dat er wekenlang over is onderhandeld. China heeft nog niets over het akkoord gezegd.

In het akkoord staat onder meer dat beide landen zich "terughoudend zullen opstellen". Ook zijn er afspraken gemaakt over patrouilles. Meer details noemde Misri niet. Volgens persbureau AP hebben beide landen troepen uit het grensgebied teruggetrokken.

Lijn van huidige controle

Zowel China als India spreekt niet van een grens, maar van een bestandslijn die ze 'de lijn van huidige controle' noemen. Die is ruim 3400 kilometer lang en loopt door wild stromende riviertjes, meren en bewegende gletsjers. Zowel China als India claimt het gebied.

In 1962 voerden de twee landen ruim een maand oorlog in de Himalaya, en er zijn sindsdien meerdere gewapende confrontaties geweest.

NOS De betwiste grenzen tussen India en China