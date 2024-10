ANP Het hoofdkantoor van ING in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 11:51 ING beschuldigt Amerikaanse klant van miljoenenfraude in de VS

ING heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Capital Partners vanwege mogelijke fraude. De bank leende 28 miljoen dollar uit, maar wil dat geld nu terug. Dat blijkt uit Amerikaanse rechtbankdocumenten, na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

De zaak werd op 17 oktober ingediend in New York. ING beschuldigt het bedrijf en oprichters Steve Pasko en Josh Wander ervan onjuiste informatie te hebben gegeven om de lening te verkrijgen en het geld vervolgens anders te hebben gebruikt dan afgesproken.

Twee jaar lang

In 2022 leende ING 28 miljoen dollar aan de investeringsmaatschappij, die daarmee aankopen zou doen die als onderpand voor de lening zouden dienen. Maar de bank ontdekte dat er nauwelijks onderpand was aangekocht. Voor zover dat wel was gebeurd, diende dit onderpand ook voor leningen bij andere partijen.

ING stelt dat het geleende geld naar 777 Capital Partners zelf ging of voor leningen bij andere partijen werd gebruikt. De investeringsmaatschappij bleef twee jaar lang documenten verstrekken om te laten lijken alsof alles in orde was. De bank spreekt van fraude en eist naast de terugbetaling van de lening ook schadevergoeding.

Mogelijk meer gedupeerden

Volgens het FD zijn er mogelijk meer gedupeerden van 777 Capital Partners. Zo eist de Britse investeerder Leadenhall Capital een schadevergoeding in een rechtszaak over een lening van 350 miljoen dollar. Net als ING stelt Leadenhall dat hetzelfde onderpand voor meerdere leningen is gebruikt.

Daarnaast kwam 777 Capital in opspraak na de mislukte overname van de voetbalclub Everton. Ook doet het Amerikaanse ministerie van Justitie volgens ABC News onderzoek naar de investeringsmaatschappij vanwege witwassen.