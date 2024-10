NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:51 Wekdienst 30/10: Klassieker in De Kuip • Volkswagen komt met kwartaalcijfers

Goedemorgen! Om 18.00 uur staat in De Kuip de uitgestelde Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. En autofabrikant Volkswagen gaat nieuwe kwartaalcijfers naar buiten brengen.

Eerst het weer: de dag begint grijs met mist en lage bewolking. Lokaal valt een spatje regen. In de middag breekt mogelijk de zon nog even door en het wordt 15 of 16 graden.

Weerplaza Het weer van woensdag 30 oktober

Wat kun je vandaag verwachten?

De eerste Klassieker van het seizoen tussen Feyenoord en Ajax wordt in Rotterdam gespeeld en begint om 18.00 uur. Het duel in de eredivisie zou op 1 september gespeeld worden, maar de veiligheid voor spelers en publiek kon toen door een geplande politiestaking niet worden gegarandeerd.

De Duitse autofabrikant Volkswagen komt met nieuwe kwartaalcijfers. Volkswagen zit in zwaar weer en wil in Duitsland zeker drie fabrieken sluiten en tienduizenden banen schrappen. Alleen al in Duitsland werken er bijna 300.000 mensen voor de automaker.

De rechtbank in Groningen doet uitspraak in de zaak van de gemeente Westerwolde tegen het COA. De gemeente vindt dat er te veel asielzoekers in Ter Apel zitten en eist dat het COA een dwangsom betaalt.

Dit is er vannacht gebeurd:

In The Ellipse, een park vlak bij het Witte Huis in Washington, heeft Kamala Harris afgelopen nacht een van haar laatste grote campagnerally's gehouden. Daarin waarschuwde ze voor tegenstander Trump. "Dit is iemand die onstabiel is, geobsedeerd door wraak, verteerd door wrok en uit op ongecontroleerde macht." Daarnaast zei Harris "vereerd te zijn om als vicepresident onder Biden te dienen", maar het zelf wel anders aan te gaan pakken.

Ander nieuws uit de nacht:

Kamer wil helderheid over zakelijke belangen staatssecretaris Idsinga: een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Idsinga bekendmaakt in welke bedrijven hij aandelen of andere financiële belangen heeft. Meerdere fracties zijn bang voor belangenverstrengeling.

Terugroepactie rode druiven AH vanwege gevaarlijke stof: in de druiven zit een te hoog gehalte van gewasbeschermingsmiddel ethefon.

Meerdere doden door noodweer in Spanje: er zijn lichamen gevonden door de reddingsteams in de regio Valencia. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er zijn overleden.

En dan nog even dit:

Het eerdergenoemde noodweer in Spanje leidde in de Spaanse gemeente El Ejido, in Andalusië, tot hagel zo groot als golfballen. Ze veroorzaakten schade aan huizen en scholen:

0:35 Enorme hagelstenen zorgen voor beschadigde auto's in Zuid-Spanje

Fijne dag!