Reuters Demonstranten bij het consulaat van India in Vancouver op 18 oktober

NOS Nieuws • vandaag, 06:02 • Aangepast vandaag, 08:03 Canada: 'Indiase minister van Binnenlandse Zaken betrokken bij aanvallen op Sikhs'

De Canadese regering zegt dat de Indiase minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah achter de complotten zit om Sikh-separatisten op Canadees grondgebied aan te vallen. Shah is een trouwe bondgenoot van de Indiase premier Modi.

De Amerikaanse krant The Washington Post schreef eerder al dat Canadese functionarissen beweerden dat Shah achter een campagne van geweld en intimidatie zat gericht tegen Sikh-separatisten in Canada.

De Canadese viceminister van Buitenlandse Zaken, David Morrison, heeft tegen de krant bevestigd dat Shah achter de plannen zat. Dat had hij daarvoor tegen een parlementair panel gezegd. "De journalist belde me en vroeg of het die persoon was. Ik bevestigde dat het die persoon was", vertelde Morrison, zonder verdere details of bewijs te geven.

Bronnen binnen de Indiase regering noemen het bewijs van de Canadese regering over Shah "zeer zwak". Canada heeft India vorig jaar oktober al geïnformeerd over Shah.

Hoogoplopend conflict

Canada beschuldigt India al langer van het beramen van moorden op Sikhs. Eerder deze maand zette Canada zes Indiase diplomaten uit in het hoogoplopende conflict over een in Canada vermoorde Sikh-leider. Vorig jaar juni werd de 45-jarige Hardeep Singh Nijjar doodgeschoten in de stad Surrey.

Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Mélanie Joly was er "ruim voldoende, duidelijk en concreet bewijs" dat de zes "personen van belang" zijn in de zaak-Nijjar. De Indiase regering zag Nijjar als terrorist, omdat hij onderdeel was van de Khalistan-beweging. Het doel van die beweging is een eigen staat te stichten voor Sikhs in India.

Buiten India wonen in Canada de meeste Sikhs, ongeveer 770.000 mensen.

Moordaanslag in VS

De Canadese zaak is niet het enige voorbeeld van India's vermeende aanvallen op Sikh-separatisten op buitenlands grondgebied. Deze maand klaagde de VS een voormalig geheim agent uit India aan voor het beramen van een moordaanslag op een Sikh-activist in New York.

De 39-jarige Vikash Yadav zou vorig jaar zijn landgenoot Nikhil Gupta hebben gerekruteerd om de Amerikaans-Canadese Sikh-activist van Indiase komaf te laten ombrengen.