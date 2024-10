Reuters Het opsporingsbericht van de FBI

NOS Nieuws • vandaag, 12:53 VS klaagt Indiase geheim agent aan voor moordplannen

Het Openbaar Ministerie in de VS klaagt een voormalig geheim agent uit India aan voor het beramen van een moordaanslag op een sikh-activist in New York.

De 39-jarige Vikash Yadav zou vorig jaar zijn landgenoot Nikhil Gupta hebben gerecruteerd om de Amerikaans-Canadese sikh-activist van Indiase komaf te laten ombrengen. Ook zou Yadav zijn landgenoot Gupta hebben gezegd waar de activist woont en hem hebben verteld over diens dagelijkse doen en laten.

Daarnaast zou geheim agent Yadav zijn landgenoot Gupta naar een man hebben gestuurd die hij voor de moord kon inhuren, niet wetend dat dit een informant was van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA. Gupta bood de informant 100.000 dollar voor de moord, waarvan 15.000 dollar als aanbetaling.

Tot uitvoering kwam het niet, omdat de Amerikaanse regering de zaak bij die van India aankaartte. Het Amerikaanse OM bracht de plannen vorig jaar november in de openbaarheid. Gupta was daarvoor al in Praag gearresteerd en door Tsjechië aan de VS uitgeleverd.

Voortvluchtig

Yadav is nog voortvluchtig. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hoorde van Indiase onderzoekers dat hij niet langer in dienst is van de Indiase regering. Hij verblijft vermoedelijk in India.

Het beoogde slachtoffer, Gurpatwant Singh Pannun, zet zich in voor een onafhankelijke sikh-staat. Sikhs zijn een religieuze minderheid die voornamelijk in de Indiase deelstaat Punjab wonen. India beschouwt hem als een terrorist.

Moorden in Canada

Ook Canada beschuldigt India van het beramen van moorden op sikhs. Ook in die gevallen zou India de moorden door criminelen willen laten uitvoeren.

Deze week besloot Canada tot de uitzetting van zes Indiase diplomaten. Er zou voldoende bewijs zijn dat zij betrokken waren bij de moord in juni vorig jaar op sikhleider Hardeep Singh Nijjar in een voorstad van het Canadese Vancouver.