Kamala Harris waarschuwt voor tweede presidentschap Trump in slotpleidooi

Correspondent VS Ryan Hermelijn:

"In haar slotpleidooi aan de Amerikaanse kiezers legde Kamala Harris de focus niet op haar eigen politieke visie maar op de gevaren voor het land als haar tegenkandidaat Donald Trump wint.

Op exact dezelfde plek waar op 6 januari 2021 Donald Trump duizenden van zijn aanhangers toesprak met onjuiste beweringen over verkiezingen die gestolen zouden zijn, riep Kamala Harris Amerikanen op te breken met de ontwrichting waar hij volgens haar voor staat en een nieuwe weg in te slaan. Volgens Harris is de Capitoolbestorming het bewijs dat Trump niets anders doet dan verdeeldheid zaaien en chaos verspreiden onder het Amerikaanse volk.

Ze greep de toespraak ook aan om haar eigen afkomst en ideeën te introduceren aan zwevende kiezers, die zich pas in de eindfase laten informeren over de verschillen tussen de twee presidentskandidaten. Volgens Harris is het contrast glashelder. Trump ziet zijn politieke tegenstanders als "de vijand van binnenuit" die hij in de gevangenis wil gooien, zei ze. "Ik bied ze een plek aan tafel aan, zodat ze kunnen meepraten.

Haar campagne probeerde vooral vaderlandsliefde uit te stralen door aan het publiek geen borden van de kandidaten Harris-Walz uit te delen, maar juist borden met daarop USA. Alles om Kamala Harris neer te zetten als een patriot die zich wél zal houden aan de democratische normen en waarden in het land."