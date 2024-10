AmerikaKiest: 'Puerto Rico-belediging was grapje' • Washington Post verliest lezers

Kandidaten die duizenden kilometers afleggen, campagnes van honderden miljoenen dollars en peilingen die alle kanten op gaan: de eindfase van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is ongemeen spannend.

In de laatste week voor de verkiezingen houdt de NOS de gebeurtenissen onder meer bij in dit dagelijkse verzamelartikel.

Het laatste nieuws:

Vance over Puerto Rico grap: 'Laten we allemaal een kalmeringspil nemen'

Zelfs Biden moet 'gewoon' in de rij voor de stembus

De campagnes:

De komende dag:

Tot de Amerikaanse verkiezingsdag op 5 november maken we dit dagelijkse verzamelartikel met laatste nieuws. Als er aanleiding is voor meer artikelen over de Amerikaanse verkiezingsstrijd lees je die uiteraard ook op nos.nl.

Tot morgen!