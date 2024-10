AFP 1st Avenue in Manhattan, New York

NOS Nieuws • gisteren, 23:15 Voetgangers in New York mogen verkeerslichten en oversteekplaatsen negeren

In New York is het niet langer verboden voor voetgangers om door een rood licht te lopen of om buiten een zebrapad over te steken. En wet die beide handelingen expliciet toestaat, is dit weekend in werking getreden.

"Wees eerlijk, iedere New Yorker doet dit", tekent persbureau AP op uit de mond van de indiener van het plan, een gemeenteraadslid. "Wetten die normaal gedrag bestraffen zouden niet moeten bestaan." Volgens het raadslid wordt ruim 90 procent van de boetes hiervoor, à 250 dollar, uitgedeeld aan zwarte mensen en latino's.

Een maand geleden kwam de wet door de gemeenteraad van New York. Burgemeester Eric Adams had daarna dertig dagen de tijd om de wet te ondertekenen of om een veto uit te spreken. Maar hij deed niets, en dat betekent in New York dat de wet na die termijn automatisch in werking treedt.

Geen voorrang

Als voetganger in New York mag je een weg nu op elk willekeurig punt oversteken. Ook hoeft er geen rekening meer gehouden te worden met verkeerslichten of andere verkeerssignalen.

De nieuwe wet waarschuwt wel dat voetgangers buiten een zebrapad geen voorrang hebben. Ook ben je als voetganger nog steeds aansprakelijk als je in dat geval een ongeluk veroorzaakt. Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat men "voetgangers blijft aanmoedigen om te profiteren van de aanwezige veiligheidsmechanismen".