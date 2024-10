Celstraf voor tientallen criminelen in grootste drugsproces van België

In het grootste drugsproces dat ooit in België is gevoerd, hebben meerdere verdachten jarenlange celstraffen gekregen. Van de 125 verdachten krijgen de kopstukken 11 tot 17 jaar, anderen gaan tussen de 15 maanden en 15 jaar de cel in. Slechts negen personen werden vrijgesproken. Justitie had tegen de hoofddaders de maximale straf van 20 jaar geëist.