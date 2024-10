Grote Mayastad met 6500 bouwwerken bij toeval ontdekt in Mexico

Op het Mexicaanse schiereiland Yucatán hebben onderzoekers per ongeluk een eeuwenoude Mayastad gevonden. De locatie van de stad werd al eerder ontdekt door de Mexiaanse milieudienst, maar die had niet door wat ze precies in kaart hadden gebracht.

Een grote stad

In Midden-Amerika wonen naar schatting zo'n zes miljoen afstammelingen van de Maya's. Behalve in Mexico worden er ook geregeld Mayaruïnes gevonden in Guatemala en Honduras.

De onderzoekers zijn nog bezig met het verder onderzoeken van de data. Het is nog niet duidelijk hoe moeilijk de plek te bereiken is. Ook is onduidelijk of delen van de stad in de jungle zichtbaar zijn of dat er delen blootliggen. De vondst is volgens Auld-Thomas het bewijs dat nog veel Mayageschiedenis onontdekt is.